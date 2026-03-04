Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Fresnos celebra el Día de la Mujer con la exposición "Ellas"

Una muestra de varias autoras abierta al público hasta el día 8 de marzo

Una vista de la exposición.

Una vista de la exposición. / LNE

Demi Taneva

Demi Taneva

El Centro Comercial Los Fresnos mira atentamente al Día Internacional de la Mujer. Lo hace a través del arte, con la exposición "Ellas", que se inauguró el pasado 2 de marzo y que en estos días "está recibiendo una notable afluencia de visitantes, que se acercan a descubrir el trabajo de seis artistas asturianas".

La exposición, ubicada en la plaza central del centro comercial y con acceso libre y gratuito, aglutina obras de Itziar Sánchez Chicharro, Mar Herrera, Rosa Herrero, Magdalena Morey, Isabel Castaño y Natalia Falcó. Ofrece "un recorrido diverso por distintas miradas y estilos pictóricos". La muestra, además, permite elegir la obra favorita a través de un sistema de votación mediante código QR.

"Ellas" permanecerá abierta hasta el 8 de marzo en horario habitual del centro comercial. Esta exposición "nace con la vocación de convertir el espacio comercial en un punto de encuentro cultural y de dar visibilidad al talento femenino asturiano en una fecha especialmente significativa", señalan desde Los Fresnos.

