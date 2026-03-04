Los Fresnos celebra el Día de la Mujer con la exposición "Ellas"
Una muestra de varias autoras abierta al público hasta el día 8 de marzo
El Centro Comercial Los Fresnos mira atentamente al Día Internacional de la Mujer. Lo hace a través del arte, con la exposición "Ellas", que se inauguró el pasado 2 de marzo y que en estos días "está recibiendo una notable afluencia de visitantes, que se acercan a descubrir el trabajo de seis artistas asturianas".
La exposición, ubicada en la plaza central del centro comercial y con acceso libre y gratuito, aglutina obras de Itziar Sánchez Chicharro, Mar Herrera, Rosa Herrero, Magdalena Morey, Isabel Castaño y Natalia Falcó. Ofrece "un recorrido diverso por distintas miradas y estilos pictóricos". La muestra, además, permite elegir la obra favorita a través de un sistema de votación mediante código QR.
"Ellas" permanecerá abierta hasta el 8 de marzo en horario habitual del centro comercial. Esta exposición "nace con la vocación de convertir el espacio comercial en un punto de encuentro cultural y de dar visibilidad al talento femenino asturiano en una fecha especialmente significativa", señalan desde Los Fresnos.
