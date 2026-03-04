Los jóvenes cofrades inician el paso de la Semana Santa de Gijón con el pregón infantil: "Es una oportunidad para transmitir nuestra pasión"

Por tercer año consecutivo, los jóvenes cofrades de la ciudad darán el pistoletazo de salida a los actos previos a la Semana Santa. Lo harán a través del pregón infantil y juvenil que acogerá la Colegiata de San Juan Bautista este sábado, a partir de las 18.15 horas, en una cita que servirá para presentar el cartel de la fiesta cristiana de este año e inaugurar la exposición de medallas y emblemas de hermandades de la Vera Cruz. "Es una buena oportunidad para transmitir nuestra pasión", afirma Miguel Fernández-Peña Blanco, el gijonés de 17 años que se encargará de protagonizar el pregón.

Miguel Fernández-Peña reside en El Llano y estudia segundo de Bachillerato en el IES Fernández Vallín. Su vínculo con la Semana Santa se remonta a 2017, año en el que tomó la decisión de probar en las procesiones de la mano de la Santa Misericordia. "Fui a ver la procesión de La Borriquilla y volví a casa diciendo que ese año tenía que participar. El Martes Santo ya estaba saliendo en la del Silencio", recuerda este joven gijonés.

Fue un año después, en 2018, cuando la Santa Misericordia les impuso la medalla de la cofradía a Miguel junto a su hermano pequeño, Pablo, y su padre, Luis. "Él fue el que nos animó a participar y, desde entonces, siempre hemos participado en todo lo que hemos podido", señala Luis Fernández-Peña, antes de agregar que "el sábado estaremos su familia y sus amigos apoyándolo".

"Tenemos muchas ganas"

Actualmente, Miguel Fernández-Peña es cofrade de la Santa Misericordia y de la Santa Vera Cruz. Además, es uno de los responsables de la Juventud Cofrade de la ciudad y, desde el año pasado, lleva a cabo las tareas de coordinador de la Cofradía del Niño del Remedio. Por ello, este gijonés asume que las próximas semanas serán "de mucha intensidad". "Ya estamos preparando las procesiones. Las afronto con mucha ilusión porque veo que los críos tienen muchas ganas de que llegue el Domingo de Ramos", remarca.

A pesar de que acumula casi una década participando en las procesiones, Miguel Fernández-Peña todavía siente nervios cuando se acercan las fechas más señaladas en su calendario. "Son los días en los que veo que la espera de todo el año ha merecido la pena", expresa el pregonero juvenil, que reconoce que sus jornadas favoritas de la Semana Santa son el Domingo de Ramos y el Jueves Santo.

Fernández-Peña ya tiene prácticamente preparado el texto que leerá en la Colegiata de San Juan Bautista, donde hará un recorrido por su recorrido como cofrade. "Espero poner voz a muchos jóvenes", comenta. Asimismo, también reivindicará las distintas actividades que están desarrollando desde la Juventud Cofrade y pedirá que las hermandades "den un mayor apoyo y visibilidad a los jóvenes en las procesiones y a lo largo del año".

Un fin de semana repleto de actividades

Más allá del pregón infantil y juvenil, Gijón vivirá un fin de semana cargado de citas de cofradías este fin de semana. El viernes se celebrará la festividad de Jesús de Medinaceli en la capilla de la Soledad, que acogerá una eucaristía a las 10.00 horas. Además, a las 19.00 horas se presentará la Semana Santa de Medina de Rioseco en la Colegiata de San Juan Bautista y, a las 19.30 horas, habrá un vía crucis en San Pedro.

El sábado a las 18.15 horas será el turno del pregón infantil y juvenil, así como de la presentación del cartel de la Semana Santa de Gijón y de la inauguración de la exposición de medallas y emblemas de la Vera Cruz. Esta muestra estará abierta hasta el 14 de marzo.

Noticias relacionadas

Por último, el domingo se realizará el traslado de la Piedad. La procesión arrancará a las 17.00 horas en la iglesia de San José y finalizará en San Pedro. Los cofrades estarán acompañados por los integrantes de la Agrupación Musical del Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo.