Aitana viraliza a los “influencers” de 90 años que revolucionan las redes sociales desde El Llano

Bailan, parodian series, se suman a las tendencias del momento y hasta protagonizan su propio “un día conmigo”. No son adolescentes ni creadores de contenido profesionales: son los residentes de Los Fresnos, en El Llano, que se han convertido en auténticos "influencers" sin proponérselo. La media de edad ronda los 90 años y, aun así, sus vídeos acumulan cientos de miles de visualizaciones en TikTok e Instagram. Uno de ellos, al ritmo de Superestrella de Aitana, superó el millón de reproducciones y fue compartido por la propia cantante.

Detrás de las cámaras —y también delante cuando hace falta— están las terapeutas ocupacionales y la fisioterapeuta del centro. Mónica Palacio y Elena Sánchez, junto a otras dos compañeras, coordinan la iniciativa que nació casi sin pretensiones. “Empezamos grabando vídeos para que las familias pudieran verles y luego pensamos: ¿y si lo llevamos un poco más allá?”, explica Palacio. Lo que comenzó como una forma de mostrar el día a día de la residencia terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

Unas auténticas “superestrellas”

Las primeras grabaciones coincidieron con festividades señaladas: Navidad, San Juan o colaboraciones con un colegio francés que intercambia cartas con el centro. Poco a poco, las profesionales decidieron lanzarse a adaptar tendencias de TikTok al ritmo y posibilidades de los mayores. “Vemos un ‘trend’ y pensamos cómo podemos hacerlo aquí. Igual no podemos montar un baile muy elaborado, pero lo adaptamos. Siempre buscamos que tenga sentido para ellos”, señala Sánchez.

El vídeo de Superestrella marcó un antes y un después. “Al principio no entendían lo que significaban las visualizaciones. Les decíamos cuánta gente nos había visto y era algo abstracto para ellos. Pero cuando Aitana lo compartió ahí sí fueron más conscientes”, cuenta Palacio. La repercusión mediática hizo que los residentes comenzaran a recibir comentarios de familiares y vecinos. Algunos incluso fueron reconocidos por la calle.

“Me gusta mover el cuerpo, es mejor que estar sentada”

Armanda Fernández Quintana, de 92 años, es una de las participantes más entusiastas. “Yo encantada”, resume con una sonrisa. No tiene vídeo favorito porque, como dice ella misma, “yo voy para todo, para un lado y para otro”.

Lo que más le gusta es bailar. “Mejor mover el cuerpo que estar sentada”, afirma. Y tira de memoria con humor: “En los años mozos echábamos unos culines de sidra… Me faltaba que me lo dieran ahora un culitín, que más animadas bailábamos”. Su energía contagia al resto del grupo, que no duda en repetir tomas hasta que el resultado convence.

Esperanza Martino, de 90 años, también se ha convertido en un rostro habitual de los vídeos. Protagonizó uno en el que relataba su día completo en la residencia. “Te levanta la moral”, dice sobre la experiencia. “A los 90 años hago lo que no hice de joven”. Un día, paseando por la calle, una persona la paró tras haberla visto en rede sociales. “¿Tú eres Esperanza?”, le preguntaron. Ella respondió que sí. “Muy alegre”, recuerda. Aunque muchas veces no son plenamente conscientes del alcance real de las redes, sí perciben el cariño cuando sus nietos les comentan que los han visto en TikTok.

Romper estigmas desde dentro

Más allá del éxito digital, el proyecto tiene un objetivo claro: mostrar la realidad de la vida en una residencia. “Existe mucho estigma. Se piensa que aquí no se hace nada, y no es así”, explica Palacio. Los vídeos enseñan sesiones de ejercicio, talleres de pintura y lectura, días de peluquería, salidas al parque en verano o la decoración colectiva del árbol de Navidad.

Actualmente, una treintena de los residentes participan de manera habitual. Algunos son más lanzados y quieren aparecer en todos los vídeos; otros necesitan algo más de tiempo. “Intentamos que salgan todos, organizamos para que nadie se quede fuera”, apuntan.

El proceso requiere paciencia. A veces dedican una mañana entera a grabar. Otras, en diez minutos tienen listo un vídeo espontáneo. “Hacemos muchas tomas. Les decimos que digan una palabra y sale otra distinta, pero ahí está la gracia”, explican.

Conectados con el presente

Las profesionales coinciden en que la iniciativa tiene beneficios terapéuticos. Mantiene a los mayores activos física y mentalmente, y les conecta con la actualidad cultural. Cuando Rosalía lanzó disco, lo escucharon juntos y comentaron las canciones. Cuando surge una nueva tendencia, la analizan para adaptarla. “Es una forma de que estén conectados con lo que pasa fuera”, subraya Sánchez. También influye en la actitud. “En cuanto ven el móvil, se ponen más rectos, hacen mejor los ejercicios. Saben que les va a ver la familia”.

Concepción Peláez, de 82 años, Oliva Martínez, de 87 y la propia Armanda Fernández lo tienen claro cuando se les pregunta qué es lo que más les gusta: “Bailar, bailar y bailar”.

Las redes sociales de Los Fresnos publican al menos un vídeo semanal, además de historias diarias que documentan actividades. La cuenta acumula alrededor de 200.000 me gusta y varios vídeos superan ampliamente las cinco cifras en visualizaciones.

Lo que empezó “entre risas y sin esperarlo”, como recuerdan sus impulsoras, se ha convertido en una ventana abierta al barrio. Una forma distinta de envejecer en comunidad y de demostrar que la creatividad y las ganas no entienden de edad. En El Llano, los mayores ya no solo pasean por el parque o participan en talleres: también dominan las tendencias digitales. Y lo hacen con naturalidad, humor y una lección implícita para varias generaciones.