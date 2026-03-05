El Llano estrena asfalto en pleno "macroplan" municipal: “Era necesario, por aquí pasa muchísimo tráfico”

La avenida de El Llano amaneció estos días con nueva piel. El tramo comprendido entre los números 4 y 14 fue objeto de una actuación nocturna dentro del macroplan de mejora viaria impulsado por el Ayuntamiento de Gijón, un ambicioso programa que prevé invertir seis millones de euros en tres años para renovar firmes y pavimentos en distintos puntos de la ciudad.

En el barrio, la intervención se ejecutó en la noche del lunes al martes, entre las 20.00 y las 6.00 horas, con corte de tráfico y desvíos señalizados por Hermanos Felgueroso y Francisco de Paula y Jovellanos. La rapidez de los trabajos sorprendió a muchos vecinos, que prácticamente no percibieron molestias.

“Era necesario, por aquí pasa muchísimo tráfico”

Paula Viña, empleada del comercio Vulevú, situado en la esquina de la avenida con Manuel Llaneza, lo tiene claro. “Todo lo que sea arreglar está perfecto. Por aquí pasa mucho tráfico y se notaba la necesidad”. La comerciante subraya que la actuación apenas afectó a su jornada laboral. “Lo hicieron bien temprano y cuando abrí ya casi habían acabado. Para nosotros, ninguna molestia”, afirma.

En la misma línea se pronuncian los vecinos Luis Andrés Álvarez y Teresa González, que destacan tanto la necesidad como la rapidez de la obra. “Había zonas bastante mal, aquí abajo se notaba”, señalan. Y añaden, satisfechos, “lo hicieron muy rápido, casi ni nos enteramos”. Para ellos, cualquier inversión en la vía pública merece respaldo. “Hay que estar contentos”.

El Ayuntamiento enmarca esta actuación dentro de un plan más amplio que incluye trabajos en calles como Marqués de Casa Valdés, Cabrales, intersección entre las calles Menéndez Pelayo y Ezcurdia o la avenida de Albert Einstein, además de próximas intervenciones en Aquilino Hurlé y Emilio Tuya. Desde el Consistorio se defiende que se trata de actuaciones necesarias para ganar en seguridad y comodidad.

El temor a los “parches”

No obstante, no todas las opiniones son completamente entusiastas. Otro comerciante de la zona recuerda que en el pasado ya se realizaron reparaciones parciales. “Se parcheó varias veces. Esperemos que ahora sea definitivo”, apunta, reflejando una inquietud compartida por parte del vecindario: que el nuevo asfaltado tenga durabilidad y no obligue a nuevas intervenciones a corto plazo.

Aun así, reconoce que la decisión es acertada. “Me parece bien que se arregle el pavimento. Todo lo que implique mejorar, bienvenido sea”, resume.

Mejoras sí, pero con planificación

Entre los peatones también aflora otra preocupación: la coincidencia de múltiples obras en distintos puntos de la ciudad. Beatriz Piñera y María José Macías consideran positiva la actuación en la avenida, especialmente por el volumen de tráfico que soporta, pero reclaman mayor coordinación. “Gijón está todo levantado. Podían acabar una obra y empezar otra, no todas a la vez”, comentan, señalando los problemas de aparcamiento que se generan, sobre todo en El Llano, cuando coinciden varias intervenciones.

Manoli Galeano, al frente de una panadería en la propia avenida, también celebra la mejora. “Que lo dejen guapo y liso, que vamos a llegar al verano y hay mucho turismo”, señala, convencida de que era una actuación “necesaria”.

En El Llano, la sensación general es positiva. La intervención ha sido rápida y poco invasiva, y la mayoría coincide en que la avenida requería una puesta a punto. Queda por ver ahora si el nuevo asfalto resiste el intenso tránsito diario y responde a las expectativas de quienes, a pie de calle, celebran que se cuide el estado de sus vías.