Una petición para El Llano: acercar al barrio la Oficina de Información al Inmigrante
IU incluye el traslado del equipamiento, que ahora está en El Natahoyo, dentro de un plan de impulso a los programas municipales de atención a migrantes
Acercar la Oficina Municipal de Información al Inmigrante a El Llano, como uno de los barrios con más presencia de personas migrantes en la ciudad, es una de iniciativas que se incluyen dentro de la proposición que el edil de IU Alejandro Farpón lleva a votación del Pleno para dar mayor impulso a la atención y los programas para las personas migrantes. El desarrollo de la Oficina, ahora ubicada en El Natahoyo, es elemento central de la propuesta de Farpón. Se pide incrementar la dotación de personal incluyendo algún perfil jurídico en el equipo y buscar una nueva localización más próxima a donde está el grueso de la población migrante, como El Llano.
"A día de hoy es una oficina que abre tres veces a la semana y que cuenta con tres trabajadores y poco espacio. Conforme aumenta el número de personas migrantes, aumentan también las demandas sobre esa oficina, que se está quedando pequeña. Por ofrecer un dato, decir que del año 2024 al año 2025, las consultas que recibió esa oficina se incrementaron en un 26%", explicó el concejal de IU.
Una iniciativa anti-Vox
El acuerdo incluye, además, crear un consejo sectorial de personas migrantes "con objeto de promover la participación e incidencia de las personas de origen extranjero en la vida política, social y cultural del concejo" y elaborar un plan municipal de interculturalidad.
"Esta es una iniciativa anti-Vox. Estamos en un momento, y lo vimos en el pleno pasado, en el que la extrema derecha, junto a la derecha desnortada y al concejal Pelayo Barcia, han decidido apostar por un discurso de odio y contra la convivencia", comentó Farpón recordando la iniciativa de Vox apoyada por el PP y el forista Barcia para prohibir la entrada con burka a instalaciones municipales.
