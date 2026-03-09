La biblioteca de El Llano acerca el mundo librero a los niños y niñas junto a IPE Kids
El centro colaboró con la ONG en pro de "crear espacios de aprendizaje, crecimiento y oportunidades" para los menores del barrio
La Biblioteca Municipal El Llano "Carmen Gómez Ojea" recibió estos días a los menores participantes de IPE Kids, un programa de la organización sin ánimo de lucro IPE Asturias (Identidad para ellos y ellas). La actividad busca fomentar el hábito lector y el respeto por los bienes públicos entre niños y niñas del barrio, reforzando la labor de integración y desarrollo que la entidad desarrolla en la zona desde el año 2002, al igual que realizan otras entidades sin ánimo de lucro.
El encuentro permitió a los menores familiarizarse con las instalaciones bibliotecarias y sus amplios recursos gracias y lograr "espacios de aprendizaje, crecimiento y oportunidades para todos y todas”, según estima el staff del centro en sus perfiles sociales.
Desde la biblioteca manifestaron que fue un placer compartir un rato con los jóvenes y comprobar "su curiosidad" al acercarles "un poco más al mundo de los libros". Los responsables de la instalación destacaron también la importancia de IPE Asturias, que trabaja por los derechos de la infancia y la juventud en El Llano para favorecer su "transición a una vida adulta autónoma".
La institución municipal expresó, además, su voluntad de "seguir recibiendo" a los pequeños y pequeñas y "continuar colaborando juntos" para potenciar la educación en el ocio en un barrio tan solidario como es El Llano.
Por su parte, los representantes de IPE calificaron la jornada como una "visita super especial" donde los alumnos aprendieron desde "como encontrar" sus libros favorito hasta "el respeto por los espacios compartidos".
Un programa por la "igualdad de oportunidades"
El programa IPE Kids es un recurso educativo y lúdico destinado a niños y niñas de entre 5 y 13 años en riesgo de exclusión social. Su intervención se centra en la educación "no formal" para "compensar los déficits educativos y sociales observados en el entorno".
Según sus responsables, el proyecto representó un "no a la vulnerabilidad y a los efectos de la herencia social" y, de forma paralela, un "sí al desarrollo integral y a la igualdad de oportunidades". La actividad desarrollada en Gijón forma parte de una estrategia global para "generar un impacto positivo" en el alumnado, sus familias y su entorno cercano que redunde en reforzar el cumplimiento de los derechos de la infancia.
