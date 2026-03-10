Las bandas de mujeres del proyecto "Xixón Fem Music" llevan su aprendizaje a El Llano: ofrecerán un recital el viernes
La proyección de "Colette" completa la programación del centro municipal del barrio para esta semana
Una nueva oportunidad para disfrutar de la música en Gijón. Las bandas de mujeres del proyecto "Xixón Fem Music" realizarán este viernes a las 18.00 horas un ensayo abierto en el Centro Municipal Integrado de El Llano.
"Xixón Fem Music" es una iniciativa que busca visibilizar la desigualdad de género que existe en la música. Las formaciones que actuarán el viernes forman parte de la segunda edición del semillero de bandas de este proyecto, que apuesta por grupos constituidos únicamente por mujeres y que están tutorizados por las músicas profesionales Mar Álvarez, Sil Fernández y Cris Montull.
Además, en el ensayo del viernes también estarán algunas de las bandas de la primera edición. Las bandas de la edición actual que participarán serán "Belladona", "Sin sombrero" y "La vanda". Del primer semillero estarán "Six-on" e "Incidencias".
Sesión de cine en El Llano
Más allá del ensayo abierto de "Xixón Fem Music", esta semana habrá otra actividad en el Centro Municipal de El Llano. La cita tendrá lugar este miércoles, a las 18.00 horas, con la proyección de "Colette", de Wash Westmoreland", en el marco del ciclo "El cine del Centro".
