Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Las bandas de mujeres del proyecto "Xixón Fem Music" llevan su aprendizaje a El Llano: ofrecerán un recital el viernes

La proyección de "Colette" completa la programación del centro municipal del barrio para esta semana

La presentación del la segunda edición del semillero de bandas de &quot;Xixón Fem Music&quot;.

La presentación del la segunda edición del semillero de bandas de "Xixón Fem Music". / Ángel González

Nico Martínez

Una nueva oportunidad para disfrutar de la música en Gijón. Las bandas de mujeres del proyecto "Xixón Fem Music" realizarán este viernes a las 18.00 horas un ensayo abierto en el Centro Municipal Integrado de El Llano.

"Xixón Fem Music" es una iniciativa que busca visibilizar la desigualdad de género que existe en la música. Las formaciones que actuarán el viernes forman parte de la segunda edición del semillero de bandas de este proyecto, que apuesta por grupos constituidos únicamente por mujeres y que están tutorizados por las músicas profesionales Mar Álvarez, Sil Fernández y Cris Montull.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Además, en el ensayo del viernes también estarán algunas de las bandas de la primera edición. Las bandas de la edición actual que participarán serán "Belladona", "Sin sombrero" y "La vanda". Del primer semillero estarán "Six-on" e "Incidencias".

Noticias relacionadas y más

Sesión de cine en El Llano

Más allá del ensayo abierto de "Xixón Fem Music", esta semana habrá otra actividad en el Centro Municipal de El Llano. La cita tendrá lugar este miércoles, a las 18.00 horas, con la proyección de "Colette", de Wash Westmoreland", en el marco del ciclo "El cine del Centro".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  3. El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
  4. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  5. Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
  6. Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
  7. El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
  8. Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales

Las bandas de mujeres del proyecto "Xixón Fem Music" llevan su aprendizaje a El Llano: ofrecerán un recital el viernes

Las bandas de mujeres del proyecto "Xixón Fem Music" llevan su aprendizaje a El Llano: ofrecerán un recital el viernes

Moriyón visita la academia de inglés de El Llano que ganó un premio nacional por su compromiso con la sostenibilidad en el barrio

Moriyón visita la academia de inglés de El Llano que ganó un premio nacional por su compromiso con la sostenibilidad en el barrio

La biblioteca de El Llano acerca el mundo librero a los niños y niñas junto a IPE Kids

La biblioteca de El Llano acerca el mundo librero a los niños y niñas junto a IPE Kids

Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local en Gijón: "Pronto cerraremos la compra de 462 metros más en Naval Azul"

Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local en Gijón: "Pronto cerraremos la compra de 462 metros más en Naval Azul"

Gijón valora nuevas ubicaciones para carpas deportivas ante la alta demanda de instalaciones y el aumento de la actividad

Una petición para El Llano: acercar al barrio la Oficina de Información al Inmigrante

Una petición para El Llano: acercar al barrio la Oficina de Información al Inmigrante

Así arranca el macroplán para "cuidar" Gijón: nuevos pavimentos para 22 calles, cuatro millones en mantenimiento viario y un arreglo especial para el paseo de Begoña

Así arranca el macroplán para "cuidar" Gijón: nuevos pavimentos para 22 calles, cuatro millones en mantenimiento viario y un arreglo especial para el paseo de Begoña

Aitana viraliza a los “influencers” de 90 años que revolucionan las redes sociales desde El Llano

Aitana viraliza a los “influencers” de 90 años que revolucionan las redes sociales desde El Llano
Tracking Pixel Contents