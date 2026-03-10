Moriyón visita la academia de inglés de El Llano que ganó un premio nacional por su compromiso con la sostenibilidad en el barrio

La alcaldesa, Carmen Moriyón, visitó este martes la academia Ian’s School, ubicada en el barrio gijonés de El Llano, después de alzarse vencedora en el premio Green Positive de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI), por un proyecto llevado a cabo donde primó la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. “Para nosotros ya es un orgullo estar entre los finalistas”, confesaba Lydia Bytheway, profesora y segunda generación del centro, tras recibir el galardón.

La regidora compartió por la mañana con los docentes de la academia y visitó sus instalaciones. Además escuchó de primera mano el contenido del proyecto premiado. En concreto, uno de los pilares del proyecto, fueron las jornadas de limpieza en el parque de Los Pericones. Una actividad que llevan tres años realizando con el alumnado.