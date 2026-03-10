Moriyón visita la academia de inglés de El Llano que ganó un premio nacional por su compromiso con la sostenibilidad en el barrio
Un encuentro por las instalaciones del centro
N. M. R.
La alcaldesa, Carmen Moriyón, visitó este martes la academia Ian’s School, ubicada en el barrio gijonés de El Llano, después de alzarse vencedora en el premio Green Positive de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI), por un proyecto llevado a cabo donde primó la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. “Para nosotros ya es un orgullo estar entre los finalistas”, confesaba Lydia Bytheway, profesora y segunda generación del centro, tras recibir el galardón.
La regidora compartió por la mañana con los docentes de la academia y visitó sus instalaciones. Además escuchó de primera mano el contenido del proyecto premiado. En concreto, uno de los pilares del proyecto, fueron las jornadas de limpieza en el parque de Los Pericones. Una actividad que llevan tres años realizando con el alumnado.
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
- Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales