La asociación La Serena organiza un coloquio en El Llano sobre el Reiki, técnica de equilibrio y bienestar de origen japonés
El encuentro se celebrará el 15 de marzo a las 18.00 horas en la sede social de la entidad afincada en El Llano
Una charla-coloquio sobre el Reiki, una técnica energética de origen japonés, acogerá el próximo 15 de marzo la sede de la asociación vecinal La Serena, de El Llano. "Ven a conocer, de la mano de un experto, qué es y cómo puede ayudar tanto a personas como a mascotas a conseguir un bienestar físico, mental y emocional", señalan desde el colectivo.
El encuentro arrancará el 15 de marzo a las 18.00 horas en el local social de La Serena, ubicado en la calle Saavedra. Impartirá la charla Goyo, maestro de Reiki de "La Tienda de Las Mil Grullas". La entrada será gratuita, si bien apuntan desde la asociación que el aforo será limitado.
El objetivo del Reiki es equilibrar los centros energéticos para mejorar el bienestar físico, mental, emocional y espiritual, fomentando la relajación profunda y la autocuración. "¡Te esperamos para compartir una tarde de energía y bienestar!", reivindican desde La Serena.
