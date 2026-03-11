Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tertulia de actualidad en El Llano para abordar las noticias locales, nacionales e internacionales: "Será un debate novedoso y enriquecedor"

La cita tendrá lugar el 18 de marzo en la sede de la asociación vecinal La Serena

La sede de la asociación vecinal La Serena, en la calle Saavedra.

La sede de la asociación vecinal La Serena, en la calle Saavedra. / LNE

Sergio García

Tertulia de actualidad en El Llano. La asociación vecinal La Serena organizará el próximo 18 de marzo una tertulia, conducida por Francisco Gomis y en la que se abordará una selección de noticias de nivel local, nacional e internacional. "La economía, la política, la ciencia y la tecnología, la sociedad o la cultura serán motivo de análisis por todos los participantes", apuntan desde el colectivo vecinal.

El acto comenzará el 18 de marzo a las 19.00 horas. "No te pierdas esta oportunidad de participar en un debate novedoso y enriquecedor, donde tendremos la posibilidad de compartir opiniones sobre las principales noticias de la actualidad, sobre lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo", remarcan desde la asociación, en cuya sede, ubicada en la calle Saavedra, se celebrará el encuentro.

