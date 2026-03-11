Tertulia de actualidad en El Llano para abordar las noticias locales, nacionales e internacionales: "Será un debate novedoso y enriquecedor"

Tertulia de actualidad en El Llano. La asociación vecinal La Serena organizará el próximo 18 de marzo una tertulia, conducida por Francisco Gomis y en la que se abordará una selección de noticias de nivel local, nacional e internacional. "La economía, la política, la ciencia y la tecnología, la sociedad o la cultura serán motivo de análisis por todos los participantes", apuntan desde el colectivo vecinal.

El acto comenzará el 18 de marzo a las 19.00 horas. "No te pierdas esta oportunidad de participar en un debate novedoso y enriquecedor, donde tendremos la posibilidad de compartir opiniones sobre las principales noticias de la actualidad, sobre lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo", remarcan desde la asociación, en cuya sede, ubicada en la calle Saavedra, se celebrará el encuentro.