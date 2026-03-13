Choque por la carpa cubierta en El Llano: el PSOE afea que las dimensiones son "incompatibles" con algunos deportes y el PP replica que "nunca hemos pretendido que albergara competiciones"

El PSOE de Gijón denunció este viernes que la carpa cubierta instalada en el complejo deportivo El Llano-Contrueces "no cumple con los estándares necesarios para la práctica de determinados deportes". "Las dimensiones son incompatibles con la práctica de deportes a nivel competitivo", manifestó el edil socialista Jacobo López sobre la instalación, impulsada por la concejalía de Deportes y Educación que lidera el popular Jorge Pañeda, también presidente del Patronato Deportivo Municipal.

El tema se trató en la Comisión de Cultura, Deportes, Festejos y Servicios Sociales. El propósito de la carpa, defendió Jorge Pañeda, es "descongestionar otros espacios deportivos municipales" para la práctica de baloncesto, voleibol (baja altura) y bádminton. "Nunca hemos pretendido que albergara competiciones al no tener espacio para el público; el objetivo es promocionar la práctica de ejercicio físico en categorías inferiores y para los usuarios deportivos de la ciudad", aseveró Pañeda.

"Posibilita la reserva libre de la ciudadanía que, por el volumen de entrenamiento y competiciones de los clubes deportivos de la ciudad, prácticamente no tenían disponibilidad horaria a lo largo de la semana", indicó el concejal popular. La carpa tiene unas dimensiones de 35 x 17,2 metros, con una altura máxima de 6 metros y mínima de 3,22 metros. "Estamos a favor de que se habiliten pistas cubiertas porque la ciudad necesita más instalaciones, pero lo lógico es que se puedan hacer competiciones deportivas", apuntó el socialista Jacobo López.

Explicó Jorge Pañeda que el uso de la carpa "está pensado para deportes de categorías base, principalmente baloncesto y bádminton (donde sí está homologado para competiciones), implantar cursos de nuevas modalidades en auge como el pickleball o incluso otros cursos de mantenimiento físico, así como la reserva libre por parte de la ciudadanía (baloncesto, 3x3 basket, bádminton, etc.)".

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"El feedback que nos ha llegado ha sido muy positivo y valoraremos si es un modelo a replicar en otras instalaciones deportivas municipales (con más altura e incluso gradas para acoger partidos de competición)", culminó Jorge Pañeda en la comisión. Por su parte, Jacobo López reivindicó que las inversiones que se realicen en el área de Deportes fomenten el deporte base.