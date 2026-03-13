La gordofobia y la violencia corporal a debate en el Conseyu de Mocedá de Gijón

"El mito de la delgadez: Gordofobia y violencia corporal" es el título de la conferencia impulsada por el Conseyu de Mocedá, el de Gijón y el de Asturias, y el área municipal de Juventud, que esta tarde impartirán Lara Gil y Cristina de Tena, creadoras del podcast "Nadie hablará de nosotras". La cita está prevista en el Espacio Joven de la antigua Escuela de Comercio esta tarde a las 18.00 horas.

El objetivo de la jornada, señalan desde el Conseyu es "desgranar cómo la presión estética y el rechazo a la diversidad corporal operan como un sistema de opresión que legitima el acoso escolar y social. La gordofobia como motor del bullying". "A menudo, el acoso escolar y social utiliza el peso como el 'blanco' principal. En esta sesión, entenderemos que la gordofobia no es un problema de autoestima individual, sino un sistema de opresión que legitima el maltrato", explican.

La charla correrá a cargo de Lara Gil y Cristina de Tena, "dos voces de referencia en el análisis crítico de la violencia estética y el feminismo, destacando por su labor de transformar la vergüenza impuesta en orgullo corporal y soberanía política".

La actividad, principalmente, está enfocada para jóvenes así como a profesionales del ámbito social y educativo, y público general interesado en la diversidad corporal.