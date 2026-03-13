La reforma del entorno del parque Electra suma un nuevo paso con la apertura de uno de sus tramos
Los operarios retiraron este jueves las vayas, ampliando la zona de acera para el paso de peatones
Las obras en el parque Electra y su entorno han sumado un paso más para su conclusión final. A mediodía de este jueves, los operarios retiraron gran parte del vallado que ocupaba la calle para descubrir una nueva zona de paso más amplia y que ya está al servicio de los ciudadanos. Se espera que la gran reforma que también ha incluido una remodelación completa del parque esté terminada para finales de este mes.
Como se acordó entre vecinos y Ayuntamiento, la nueva imagen de la calle luce con las jardineras en donde se espera replantar en otoño (debido a que es la mejor temporada para estos árboles) las morenas que ya había y añadir ejemplares de Cornus en las tres jardineras elevadas que se han añadido.
Lo que ya se puede vislumbrar en los dos tramos de la calle Electra, el que ya está terminado y en el que faltan los últimos remates, es que la vía ha ganado la amplitud deseada para cumplir uno de sus cometidos: mejorar la accesibilidad de la calle y permitir que los vehículos de emergencia puedan transitar por ella.
La primera reacción de los vecinos de la zona ante el cambio sustancial que ha sufrido la calle es de satisfacción. "Se nota mucho más amplia y con luz", expresaron en la zona. El diseño del pavimento ha seguido la línea del parque Electra, sustituyendo las baldosas que antes había por el cemento gris.
