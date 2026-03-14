La asociación vecinal "El Fumeru" anima a donar libros para "fomentar la lectura" y "crear espacios culturales" en El Llano

La asociación vecinal "El Fumeru" de El Llano ha animado, a través de las redes sociales, a la donación de libros. "¡Necesitamos ejemplares de todo tipo!", apuntan desde el colectivo, que persigue varios objetivos con esta campaña, como "fomentar la lectura en el barrio", "crear espacios culturales" y "compartir conocimiento entre vecinos".

"El Fumeru", entidad que preside Begoña Ferrín, confía en la "colaboración" de residentes tanto en El Llano como en otros barrios de Gijón. "¿Tienes en casa libros que ya has leído? ¿Quieres darles una segunda vida?", preguntan desde la asociación, cuya sede se encuentra en la calle Río de Oro.