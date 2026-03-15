Luz verde al nuevo convenio que permitirá a alumnos del Fernández Vallín hacer sus prácticas en el Ayuntamiento
La Junta de Gobierno autoriza en su próxima sesión el acuerdo que mantiene viva una relación iniciada en 2010
La Junta de Gobierno aprobará en su sesión de este martes la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamientos y el IES Fernández Vallín para la realización en servicios municipales de las prácticas formativas de algunos alumnos del centro educativo. El Ayuntamiento y el instituto mantienen una colaboración en este sentido desde el año 2010. Entonces se firmó un convenio que fue autorizado por resolución de Alcaldía.
La entrada en vigor de la nueva normativa de Formación Profesional desde el curso 2024/2025, que regula un nuevo modelo de formación en las empresas para el alumnado de ciclos formativos, llevó a los responsables del IES Fernández Vallín a solicitar la elaboración de un nuevo convenio de colaboración para dar cabida a la formación en empresas del alumnado del primer curso de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, así como seguir con la colaboración para la realización de prácticas académicas del alumnado del segundo curso.
En el marco de esta larga colaboración se inscribe el convenio al que la Junta de Gobierno dará luz verde. Lo que ahora se aprueba son las condiciones generales de esa colaboración. Luego, y como anexos al convenio, se incorporarán las relaciones nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo, la programación de actividades formativas a desarrollar por este alumbado en el Ayuntamiento s y los documentos que faciliten su seguimiento y evaluación.
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