Los asturianos sentencian a "Torrente, Presidente" tras su estreno: "Es una gran sátira política, para partirse de risa y no pensar en nada más"

El furor de "Torrente, presidente" ha llegado con fuerza a las salas de cine de Gijón y de toda Asturias. Con una puesta en escena pocas veces vista con anterioridad, sin cartel promocional, ni tráiler, ni entrevistas previas, el boca a boca y el "hype" generado en redes sociales han convertido la película de Santiago Segura en la vencedora de las carteleras de este fin de semana. Se trata del mejor estreno del cine español en 15 años, igualando precisamente a "Torrente 4: Lethal Crisis", con una recaudación de 2,4 millones de euros.

Hasta once proyecciones estaban programadas para este domingo en los cines Ocimax del Centro Comercial Los Fresnos, superando y con creces a otros largometrajes como la última apuesta de animación de Pixar, "Hoppers", o la tan sonada adaptación de "Cumbres Borrascosas". Ni los de la lámpara saltarina, ni el dúo de Margot Robbie y Jacob Elordi han podido con el expolicía más famoso del cine español.

Las primeras reacciones de los espectadores gijoneses son de lo más positivas. “Muy divertida, era lo que esperaba”, reconocía Eva María Gómez nada más salir de la sala de cine. “Hace muchas bromas divertidas, con tema político. Estaba también pensando durante la película que es un humor muy de aquí, seguro que si la ve un alemán no la entiende. Todos los chascarrillos tienen que ver con temas actuales de España”, analizó esta espectadora.

Para ella, el misticismo que ha rodeado los meses previos del lanzamiento ha sido también una de las claves para ir a verla cuanto antes en la gran pantalla. “Las he visto todas y esta tenía pinta de ser más divertida. Precisamente, porque no ha habido una gran campaña para anunciarla, las ganas de verla eran mayores”, expresa Gómez, explicando que "se nota que esa parte de que la película ha estado oculta" y que las críticas que ha estado recibiendo Santiago Segura antes de que se lanzara la película "se debe a la polarización de hoy en día". “Hay un punto que dice algo de las artes escénicas que casi me meo de la risa", sentencia esta mujer.

La misma expectación tenía Laura González, que acudió en familia al cine para ver las nuevas aventuras de Torrente. "Había visto la primera, pero hace un montón y no me acordaba. Me sorprendió para bien, me pareció muy graciosa”, reconoce la joven, acompañada por sus padres. “Sabíamos a lo que veníamos. Recuerda a las antiguas y es un poco de mix, con cameos de gente que estuvo en las anteriores y otros más de ahora”, detalla, por su parte María José Díaz.

Para Francisco Javier González, es una "gran parodia de la política actual" y, pese a que se desconocen muchos detalles de la película, no es el tipo de cine para sentarse en la butaca con ideas preconcebidas. “Vienes a ver una película que sabes lo que es. Al que le guste ese tipo de humor de la primera película y viene a partirse de risa sin pensar en nada más le va a gustar”, expone González.

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Como cosas a destacar, María José Díaz señala los guiños "a personajes de hace años", para Laura González, "es una buena sátira para un público selecto que vaya a reírse y nada más" y su padre anima a acercarse a las salas. "A quién le guste de antes tiene que venir fijo y a quién lo quiere descubrir es una gran oportunidad para acercarse al mundo de Torrente", culmina González.