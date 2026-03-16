Los clubes deportivos de Gijón esperan poder entrenar en la pista del Llano en las próximas semanas: "No hay hueco en ningún polideportivo"

La carpa deportiva instalada en El Llano llegó a principios de marzo para cubrir una de las necesidades más latentes de Gijón: la falta de espacios deportivos ante el gran número de equipos que tiene la ciudad. Muchos de ellos se han interesado en hacer uso de esta nueva pista ubicada junto al complejo deportivo del barrio y que ya ha sido probada por usuarios o algunos de los equipos que entrenan con asiduidad en el Palacio de Deportes y que tuvieron que ceder su espacio para la celebración del Premier Pádel Gijón.

El siguiente paso en el que ya trabajan desde la Concejalía de Deportes es en la creación de un calendario para que conjuntos de bádminton, pickleball y particulares que quieran jugar al baloncesto lo hagan en este nuevo complejo. Se espera que en los próximos días lo compartan con los clubes.

Uno de ellos será el Club Deportivo Bádminton Gijón, que con 70 miembros y una gran lista de espera para inscribirse, esperan poder sacarle horas a esta carpa en El Llano. "La situación en Gijón es crítica. No hay huecos en ningún polideportivo", expresa su presidente David Gómez Casanovas.

Los deportistas de este club entrenan en La Tejerona, pero no gozan del tiempo que deberían para practicar con seriedad competitiva. "Tenemos solo la pista los martes y jueves de cinco a diez y hasta tres categorías para repartir. Mientras el resto de equipos entrenan diez o más horas a la semana nosotros nos tenemos que conformar con cuatro", detalla el presidente.

Llevan en esta situación mucho tiempo y la oportunidad que les surge con la carpa de El Llano es el desahogo que tanto esperaban. "La nueva instalación cumple con lo que solicitamos para entrenar. Es cierto que el techo no es muy alto y no se podrían celebrar competiciones, pero tampoco esperamos darle ese uso", añade Gómez Casanovas, haciendo mención a la polémica que hubo entre los grupos municipales sobre este tema.

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Por el momento, están a la espera de que les contacten desde el Patronato Deportivo Municipal con el horario definitivo. "La sintonía es muy buena y no tenemos problema en esperar un tiempo a que organicen todo porque sabemos que cuando se consiga va a ser una gran mejoría", expresa con ilusión el presidente. Y es que la ubicación de la carpa no les viene tampoco nada mal ya que se encuentra próxima de La Tejerona donde a día de hoy entrenan y compiten, pero no todo lo que les gustaría. "Es una desventaja respecto al resto de equipos y tener más horas expandiría el deporte y mejoraría a los chavales que ya están con nosotros", menciona Gómez Casanovas.