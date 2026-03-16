Una iniciativa en Los Fresnos para acercar la tecnología a la ciudadanía

Acercar la tecnología a los ciudadanos es el objetivo que persigue la nueva iniciativa que impulsará esta semana el Centro Comercial Los Fresnos, en esta ocasión de la mano de la Fundación Cibervoluntarios. Se trata de unas jornadas centradas en la digitalización que se celebrarán del 19 al 21 de marzo, con motivo del Día Internacional del Aprendizaje Digital declarado por la Unesco.

Las sesiones contarán con personas cibervoluntarias que ofrecerán microtalleres prácticos y espacios de consulta tecnológica dirigidos a distintos públicos —personas mayores, jóvenes o ciudadanía interesada en mejorar sus competencias digitales— con el objetivo de acercar la tecnología a la vida cotidiana y ayudar a resolver dudas sobre su uso.

Las actividades, señalan desde Los Fresnos, "incluirán pequeñas formaciones sobre el uso del móvil y de herramientas digitales, así como información sobre cómo realizar trámites online, mejorar la seguridad digital o aprovechar la tecnología en el día a día". Esta iniciativa digital también permitirá a los participantes conocer "YoConecto", el programa que ofrece "cursos gratuitos de competencias digitales, y descubrir cómo pueden participar como cibervoluntarios para ayudar a otras personas a desenvolverse con autonomía en el entorno digital".

“Con esta iniciativa consolidamos el papel del centro comercial Los Fresnos como punto de encuentro y de experiencias. Nuestra misión va más allá de la pura gestión, ya que diseñamos espacios que contribuyen a hacer ciudad. Y con esta campaña no sólo impulsamos formaciones gratuitas centradas en la digitalización y las nuevas tecnologías sino que además buscamos mejorar el día a día de toda la ciudadanía", destaca Mari Paz Álvarez, gerente del centro comercial Los Fresnos.

Según el Informe Sociedad Digital 2024 del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, en torno al 30% de la población española no tiene competencias digitales básicas, cifra que asciende al 43% en municipios de menos de 10.000 habitantes. En este contexto, iniciativas como estas jornadas buscan acercar la tecnología a la ciudadanía de forma práctica y accesible.

“El gran reto que tenemos por delante es ayudar a que todas las personas tengan las competencias necesarias que les permitan ser parte activa en la cocreación y diseño de las tecnologías para atender sus necesidades, acceder a las mismas oportunidades en educación, salud y empleo, defender sus derechos y participar activamente en la sociedad”, afirma la presidenta de Fundación Cubervoluntarios, Yolanda Rueda. Y añade: “Estos son los pilares de una sociedad inclusiva: sin el conocimiento y el uso de la tecnología, esto es imposible hoy en día”.

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Las personas interesadas pueden inscribirse en yoconecto.org/losfresnos.