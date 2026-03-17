Aceras verdes y "que hacen daño": los vecinos de la calle Santa María en El Llano piden un cambio de suelo

Con varias de las obras de El Llano llegando a su tramo final, como la del parque Electra, y otras que se espera que den un nuevo lustre a la zona como la que se está llevando a cabo en La Escuelona, el barrio pone su mirada en otras calles que merecerían la pena reformar. Una de ellas, que no está muy lejos de los dos lugares anteriormente nombrados, es la calle Santa María, principalmente residencial y que su estrechez ha llevado a que las aceras luzcan con un color verdoso que no da muy buena impresión a los vecinos.

Desde la asociación La Serena están planteando llevar al Ayuntamiento una petición para cambiar la acera, que a diferencia de la mayoría de calles del barrio, está hecha con concreto en vez de cemento o baldosas. Uniendo Pérez de Ayala con San José, los vecinos de esta vía muestran su aprobación, en su mayoría, a un cambio de imagen. "No hay que negar que es fea", resume María del Carmen Suárez, vecina desde hace más de cuatro décadas. "De vez en cuando pasan a limpiarla, pero sale el verdín que no se puede quitar", señala Suárez, explicando el motivo por el que toda la acera está verde.

"Lo único bueno que tiene es que no hay baldosas con las que tropezar ni se resbala", añade a su lado Óscar Cueto, que también piensa que se debería de dar un cambio a la calle. "Lo que tienen que hacer, si la cambian, es poner un buen material que sea firme", completa Cueto.

La diferencia entre la calle Santa María y las que le rodean es notable. Mientras que otras tienen las baldosas típicas del barrio, esta se hizo hace ya unos años de un conglomerado que no da ni problemas, ni buena imagen. "De lo bonito no se come, tiene que ser útil", opina de José Antonio González, que también aboga por un cambio en la acera. "El suelo hay que repararlo, pero para que acabe siendo cómodo, no solo guapo", menciona este vecino que también apunta a que el problema del verdín tiene difícil solución. "La calle es muy estrecha y no da la luz nunca. A poco que rieguen vuelve a salir", expresa González.

Con más de medio siglo viviendo en la calle Santa María, Ángeles García todavía recuerda cuando esta "era todo barro". Los tiempos han cambiado y la vecina reclama un cambio de acera por dos motivos concretos. "Esta acera está fatal, se pone todo verde y como andes con zapatos con suela fina manca en el pie", empieza diciendo. "Por suerte nunca he caído, pero con este suelo la avería sería doble", señala, en referencia al firme en el que se ve salientes de pequeñas piedras aglomeradas con el resto de materiales con el que construyeron la acera.

"Nos tienen que tener en cuenta"

Más allá de los numerosos portales, talleres y garajes, la calle Santa María solo cuenta con un establecimiento. Lo regenta Betty González y es un local de comidas peruano llamado "Manos Morenas". La dueña defiende que la calle tenga una nueva imagen, pero no a costa de perjudicar su negocio. "Las aceras son bien angostas y tener obras en la puerta nos afectaría. ¿Cómo entran los clientes?", se pregunta.

"Soy la primera que quiere mejorar la zona, pero tiene que haber unas condiciones", asegura González. El bar abre de jueves a domingo, pero durante el resto de la semana también está operativo por una causa social. "Los días que estamos de descanso también trabajo con una ONG para gente refugiada con la que trabajo todos los días, sirviendo comidas", explica la dueña del local, mostrando cómo les afectarían las obras.

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González pide una sola condición dentro de que las obras no afecten al día a día. "Si tienen que hacerlo para mejorar, pues asumiremos, pero solo pedimos que no sea en verano. Es la temporada alta, cuando viene mucho turista y sería un gran problema. Somos el único local de la calle, espero que lo tengan en cuenta", finaliza González.