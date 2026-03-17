Las actividades para hacer en El Llano este fin de semana: una ruta por la Ñora, un torneo de parchís o el club de ajedrez

La asociación vecinal "La Serena" de El Llano prepara un fin de semana lleno de actividades para los vecinos del barrio. El calendario, apto para todas las edades, busca dinamizar la zona mediante el deporte, los pasatiempos o el entretenimiento y, de paso hacer unión en la zona.

El viernes 20, en el local de la calle Saavedra, 49, tendrá lugar una nueva sesión del Club de Ajedrez. A partir de las 18.00 horas, se celebrará una jornada abierta a todas las edades y niveles en las que participar y competir con deportividad. Para aquellos que se inicien, habrá la posibilidad de ir aprendiendo los primeros trucos sobre el tablero, pero también habrá consejos y estrategias para los más avanzados.

Todos aquellos que no hayan participado del club pueden probar este día y, si les convence, hacerse socio de la Asociación por una cuota anual de 12 euros. Para apuntarse hay que llamar al teléfono 644 87 19 17.

Siguiendo con los juegos de mesa, el domingo 22 la Vocalía de Mayores organiza un torneo de parchís en el local de la asociación. Será a partir de las 17.00 horas y por parejas. Las dos ganadoras se llevarán un diploma como premio. Las inscripciones se pueden realizar de manera presencial en la sede de la asociación (calle Saavedra, 49) o llamando al 644 87 19 17.

Ese mismo domingo, la Vocalía de Juventud prepara una ruta de senderismo por la playa de la Ñora. La salida será a las 10:30 horas desde el local de la asociación y se hará un recorrido de 8 kilómetros de ida y otros 8 kilómetros de vuelta con opción de coger el autobús si las piernas no dan para más.

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Desde la asociación recomiendan llevar calzado cómodo y se hará una parada para comer, por lo que se podrá llevar alimento. Todos aquellos que se quieran apuntar tienen que reservar su plaza en el 644 87 19 17.