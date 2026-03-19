El Llano "pierde el miedo" a las tecnologías en Los Fresnos para conmemorar el Día Mundial del Aprendizaje Digital

El Día Mundial del Aprendizaje Digital también llega al barrio de El Llano. En concreto, al Centro Comercial Los Fresnos, que este jueves vivió la primera jornada de una iniciativa que persigue acercar este ámbito de forma sencilla y accesible a la ciudadanía. Todo de la mano de la Fundación Cibervoluntarios. "Seamos jóvenes o mayores, todos tenemos que conocer las nuevas tecnologías y utilizarlas en el día a día; no hay que verlas como un peligro, sino como una ayuda", afirmó el voluntario Leonardo Javier Cadenas, que durante la mañana asesoraba y orientaba a quienes querían resolver alguna duda o expandir sus conocimientos digitales.

Los interesados podían saber más sobre la labor de la Fundación Cibervoluntarios o sobre la posibilidad de formarse online en la materia. Para aprender, por ejemplo, a conseguir el Certificado Digital o a desenvolverse con los teléfonos móviles para el ocio. También tenían la ocasión de participar en un juego para testar su sapiencia en estas lides. "Pensamos que sabemos de tecnología pero siempre se nos escapa algo, como en la seguridad o la Inteligencia Artificial", subrayó Leonardo Javier Cadenas.

Por el stand de la Fundación Cibervoluntarios se pasó Mari Paz Álvarez, gerente del Centro Comercial Los Fresnos, que reivindicó estas jornadas, de carácter gratuito, para mitigar las "carencias" de conocimientos tecnológicos que tiene mucha gente. En ese sentido, señaló que, en la actualidad, "casi todas las gestionas hay que hacerlas digitalmente" y que, se quiera o no, toca adaptarse a este panorama. "Debemos tener unas nociones básicas para manejarnos", manifestó Álvarez, que incidió en la importancia de que Los Fresnos albergue una actividad de este tipo. "Es interesante que la Fundación tenga presencia física porque aquí hay mucho movimiento", destacó.

Declaró Leonardo Javier Cadenas que uno de los objetivos de esta iniciativa es reducir la brecha digital. Esta tendrá lugar también mañana viernes y el sábado, de 11.00 a 22.00 horas. "Como técnico informativo, veo que hay gente que le tiene miedo a las tecnologías, que las ven peligrosas y se echan para atrás", aseveró el voluntario. Romper con esa idea es una de las metas de este proyecto, que asimismo permite conocer "YoConecto", programa que invita a descubrir a los interesados "cómo pueden participar como cibervoluntarios para ayudar a otras personas a desenvolverse con autonomía en el entorno digital".

Una pantalla informativa sobre la iniciativa. / S. G.

Fueron varias las personas que se acercaron al puesto de la Fundación Cibervoluntarios para consultar algunos detalles y llevarse un folleto. Una de ellas, Elizabeth Borja, que no tuvo reparos en admitir que lo suyo no es la tecnología. "El móvil sé encenderlo, hablar y poco más; a veces se me complica", bromeaba Borja. "Hay algunas que no sé hacer y me toca llamar a mi bisnieto de diez años", indicó la vecina, que calificó de "muy interesante" esta jornada para fomentar, como quien dice, una relación más fluida entre la tecnología y la ciudadanía.

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