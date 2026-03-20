Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Una figura de 50 kilos de chocolate de la serie "Stranger Things", la joya de este año de una mítica confitería de El Llano que "endulza" la Pascua con bollos que son obras de arte

El familiar negocio elabora piezas de hasta 17 temáticas diferentes: desde los clásicos de Disney hasta los escudos de los equipos de fútbol

Las delicias de Pascua de una confitería de El Llano, en imágenes

Las delicias de Pascua de una confitería de El Llano, en imágenes

Ver galería

Las delicias de Pascua de una confitería de El Llano / Ángel González

Sergio García

La Confitería San Antonio, ubicada en la calle Pérez de Ayala, una de las arterias principales del barrio de El Llano, da buena cuenta de que el arte y la alimentación pueden ser uno. Uno de los sellos distintivos del negocio, fundado en 1975 por David de Pedro y Loli Caldueño, son sus escaparates de Pascua. Una tradición que retorna en la antesala de Semana Santa. "Este año el misterio se ha adueñado de nuestro escaparate con un malvado de la serie 'Stranger Things' llamado Vecna, de 50 kilos de chocolate", explican desde la confitería.

El obrador genera unos bollos de Pascua que pasan por obras de arte. En esta ocasión se distribuyen en 17 colecciones. Hay bollos que simulan las figuras de pollitos, conejos, ovejas... y clásicos de Disney como Mickey o Minnie Mouse. Pero también hay tableros de ajedrez o balones de fútbol junto a escudos del Sporting, el Real Madrid o el FC Barcelona. Un museo confitero que llama la atención de la clientela. No son pocos los que quedan embelesados por ese despliegue y se paran un ratito a mirar el escaparate.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

La confitería tiene un innegable toque familiar. El obrador abrió inicialmente en la calle San Antonio, en el centro de Gijón, donde la familia comenzó a forjar su reputación con elaboraciones artesanales y un trato cercano. Años después, el negocio se trasladó a su emplazamiento actual, donde mantiene la misma esencia, con Covadonga Ainhoa de Pedro al mando de las operaciones en un lugar icónico de El Llano que siempre tira de originalidad para "endulzar" como nadie la Semana Santa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí
  2. Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
  3. Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
  4. El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)
  5. Una funcionaria de Gijón gana el pulso legal sobre el uso turístico de una vivienda y el concepto de 'hospedería
  6. Puertas reventadas con arietes, agentes con pasamontañas y sobresalto vecinal: así cayeron en Gijón y Oviedo los autores del ajuste de cuentas de Llanera
  7. Adif exige tumbar la plantación del bosque urbano en el Solarón de Gijón al chocar con el futuro del plan de vías
  8. El Principado matiza su postura sobre la entrada de perros a las playas de Asturias: esto es lo que dice el Gobierno regional

Una figura de 50 kilos de chocolate de la serie "Stranger Things", la joya de este año de una mítica confitería de El Llano que "endulza" la Pascua con bollos que son obras de arte

Una figura de 50 kilos de chocolate de la serie "Stranger Things", la joya de este año de una mítica confitería de El Llano que "endulza" la Pascua con bollos que son obras de arte

El sorteo

El Llano "pierde el miedo" a las tecnologías en Los Fresnos para conmemorar el Día Mundial del Aprendizaje Digital

El Llano "pierde el miedo" a las tecnologías en Los Fresnos para conmemorar el Día Mundial del Aprendizaje Digital

Gijón en obras

El deporte y Gijón

Las actividades para hacer en El Llano este fin de semana: una ruta por la Ñora, un torneo de parchís o el club de ajedrez

Las actividades para hacer en El Llano este fin de semana: una ruta por la Ñora, un torneo de parchís o el club de ajedrez

Aceras verdes y "que hacen daño": los vecinos de la calle Santa María en El Llano piden un cambio de suelo

Aceras verdes y "que hacen daño": los vecinos de la calle Santa María en El Llano piden un cambio de suelo

Los clubes deportivos de Gijón esperan poder entrenar en la pista del Llano en las próximas semanas: "No hay hueco en ningún polideportivo"

Los clubes deportivos de Gijón esperan poder entrenar en la pista del Llano en las próximas semanas: "No hay hueco en ningún polideportivo"
Tracking Pixel Contents