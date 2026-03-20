Una figura de 50 kilos de chocolate de la serie "Stranger Things", la joya de este año de una mítica confitería de El Llano que "endulza" la Pascua con bollos que son obras de arte

La Confitería San Antonio, ubicada en la calle Pérez de Ayala, una de las arterias principales del barrio de El Llano, da buena cuenta de que el arte y la alimentación pueden ser uno. Uno de los sellos distintivos del negocio, fundado en 1975 por David de Pedro y Loli Caldueño, son sus escaparates de Pascua. Una tradición que retorna en la antesala de Semana Santa. "Este año el misterio se ha adueñado de nuestro escaparate con un malvado de la serie 'Stranger Things' llamado Vecna, de 50 kilos de chocolate", explican desde la confitería.

El obrador genera unos bollos de Pascua que pasan por obras de arte. En esta ocasión se distribuyen en 17 colecciones. Hay bollos que simulan las figuras de pollitos, conejos, ovejas... y clásicos de Disney como Mickey o Minnie Mouse. Pero también hay tableros de ajedrez o balones de fútbol junto a escudos del Sporting, el Real Madrid o el FC Barcelona. Un museo confitero que llama la atención de la clientela. No son pocos los que quedan embelesados por ese despliegue y se paran un ratito a mirar el escaparate.

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La confitería tiene un innegable toque familiar. El obrador abrió inicialmente en la calle San Antonio, en el centro de Gijón, donde la familia comenzó a forjar su reputación con elaboraciones artesanales y un trato cercano. Años después, el negocio se trasladó a su emplazamiento actual, donde mantiene la misma esencia, con Covadonga Ainhoa de Pedro al mando de las operaciones en un lugar icónico de El Llano que siempre tira de originalidad para "endulzar" como nadie la Semana Santa.