Mucho más que adivinación: El método definitivo para tomar decisiones que llega este jueves a El Llano

¿El futuro está escrito o lo escribimos nosotros? Y, lo más importante, ¿podemos conocerlo y cambiarlo? La reconocida tarotista Rosa Sirgo, con una trayectoria de 26 años de experiencia en el sector, ofrecerá el próximo jueves 26 de marzo una charla titulada "Tarot Esotérico: El tarot en tu vida diaria" en la sede de la Asociación La Serena, situada en el barrio de El Llano, para dar respuesta a esas y muchas otras cuestiones sobre esta herramienta, para unos de adivinación y para otros de autoconocimiento.

El evento, que comenzará a las 19.30 horas, busca desmitificar el uso de las cartas y presentarlas como un uso práctico y accesible para el crecimiento espiritual y la toma de decisiones conscientes en el día a día de cualquier persona.

Bajo el lema "Una guía para tu crecimiento espiritual", la sesión se aleja de los conceptos puramente predictivos para centrarse en el acompañamiento personal. Según explica la asociación, el objetivo principal es que los asistentes descubran cómo el tarot puede ayudar a comprender mejor las vivencias cotidianas y a enfrentar los retos personales con una mayor claridad mental y espiritual.

Durante la charla en el colectivo La Serena, que impulsa numosas actividades en el barrio, se explorarán tres ejes fundamentales: la comprensión de las experiencias que vivimos, la toma de decisiones con conciencia y el avance en el camino del autoconocimiento.

El evento está diseñado tanto para personas que ya tienen nociones sobre el esoterismo como para aquellas que se acercan por primera vez con curiosidad.

Desde la Asociación La Serena recuerdan que las plazas son limitadas. Se recomienda a los interesados acudir con antelación a las instalaciones para asegurarse un asiento en la charla sobre este arte milenario, al igual que hicieron recientemente con la disciplina energética conocida como reiki.