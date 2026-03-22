José Taboada revivirá los temas más icónicos de Sabina en El Llano: "Será íntimo, potente y lleno de matices"

Los acordes de uno de los cantautores más universales de la historia de nuestro país sonarán en el barrio de El Llano. El próximo sábado 11 de abril, el músico José Taboada (conocido como “El cover de Sabina”) ofrecerá un concierto tributo a Joaquín Sabina titulado “Tres pájaros de un tiro” en el Centro Municipal Integrado (CMI) El Llano, en Gijón.

La cita, que comenzará a las 19.00 horas, busca reunir y "sorprender" a los seguidores del solista jiennense para revivir sus temas más emblemáticos en un formato íntimo y fiel al espíritu del artista original. "Será una experiencia íntima y potente llena de matices", explica el artista sobre la actuación que se une a la rica agenda cultural del CMI del barrio gijonés.

Taboada no estará solo sobre el escenario para dar rienda suelta a la música, que nacerá al "fusionarse la sensibilidad" del solista con la de otros dos artistas, según declara "El cover de Sabina". En esta ocasión, contará con la colaboración especial de los músicos Edgar Olivero, que "deslumbrará" con su piano, bajo y "demás peculiaridades instrumentales", y Javier Tei, que hará gala de su "destreza" en el acompañamiento de percusión, elogia el solista.

El trío dará vida a un repertorio que promete un recorrido emocional por la discografía sabinera y en el que sonarán con total seguridad sus canciones más icónicas como "19 días y 500 noches", "Y nos dieron las diez" o "Pongamos que hablo de Madrid".

Respecto a la logística del evento, las entradas tienen un precio único de 15 euros. Los interesados pueden adquirirlas de forma anticipada en Soul Coffee, establecimiento ubicado en la calle Menéndez Valdés número 2, en el centro de Gijón.

La organización advierte que el aforo es limitado, por lo que se recomienda adquirir las localidades con antelación. Asimismo, se informa que las butacas no serán numeradas, por lo que la elección de asiento se efectuará por orden de llegada a la instalación municipal del barrio de El Llano