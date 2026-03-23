El Llano tiene nueva fecha para ver terminadas las obras de su escuelina

El 9 de julio es la nueva fecha fijada para dar por terminadas las obras de la escuela infantil de El Llano. La Junta de Gobierno, tras el informe favorable de los técnicos, tiene previsto dar en su sesión de esta semana el visto bueno a la petición de la constructora, Ferrovial, de que se le conceda un mes y diez días más para ejecutar los trabajos. Esta es una de las obras más importantes que tiene en marcha el barrio de El Llano.

La causa de la solicitud son las malascondiciones meteorológicas sufridas desde noviembre que obligaron a ralentizar los trabajos en ejecución de movimiento de tierras y estructuras. Algo que llevó a retrasar los trabajos de impermeabilización de la edificación. Para justificar su petición, la empresa envió al Ayuntamiento un informe de la Agencia Estatal de Meteorología donde se recogen los días de lluvia desde el mes de noviembre de 2025 al pasado enero: 17 días en noviembre, 21 en diciembre y 27 en enero.

El proyecto de la que será la última escuelina de impulso municipal arrancó a principios de 2024 con la aprobación del proyecto de obras con un coste estimado de unos cuatro millones de euros. La adjudicación a Ferrovial por 4.027.809,26 euros fue en octubre de 2024. La fecha inicial de final de obras se había fijado para el 29 de mayo de este mes. Era año y medio de construcción.

Sobre el contrato inicial se hizo un modificado en noviembre del año pasado que elevó su coste en unos 320.000 euros pero que no conllevó la suspensión de los trabajos por su interés general. El ajuste de ahora se concreta en el plazo sin afecta al coste total, que se mantiene en los 4,3 millones.