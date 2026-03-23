El Llano revive la moda y el feminismo asturiano de principios del siglo XX: "Es una parte esencial de nuestra identidad"
El Centro Municipal acoge la jornada "Moda con historia" en la que participaron Luis Alberto Fernández González, Luis Miguel Piñera, María Elena Palmegiani y Aurora Valdés Caso
El Centro Municipal de El Llano acogió la tercera edición de las jornadas "Moda con historia" que en esta ocasión llevó el título de "Años veinte del siglo XX. El estilo de la Revolución Feminista". El ciclo, que ya ha recorrido otros barrios de Gijón, aterrizó en El Llano de la mano de Luis Alberto Fernández González, Luis Miguel Piñera, María Elena Palmegiani y Aurora Valdés Caso.
"El objetivo de estas conferencias es el de recuperar, preservar y visibilizar el patrimonio textil asturiano como parte esencial de nuestra identidad colectiva", comenzó diciendo Luis Alberto Fernández González. El acto, con el fin de lograr dinamismo, contó con cuatro conferencias, una de cada ponente, y una mesa redonda para finalizar en donde fue el turno para que el público también participase de la jornada.
"La moda es memoria, industria, identidad y, este año, revolución", ensalzó Luis Alberto Fernández que fue el encargado de abrir la jornada con una charla enfocada en la moda femenina en Asturias durante la década de los 20, con el foco de los roperos de caridad y las firmas parisinas que aterrizaron en Gijón durante esos años. El relevo lo tomó María Elena Palmegiani y su charla titulada, "Años veinte: el estilo de la revolución feminista".
Luego fue turno de Luis Miguel Piñera, cronista de Gijón, que se enfocó más en el ámbito social y las peculiaridades de la ciudad en esa época para entender el contexto de la moda. Aurora Valdés Caso cerró el apartado de las conferencias con "Vistiendo feminismos".
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