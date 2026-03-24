Las actividades para hacer en El Llano esta semana: una ruta por Veriña, celebraciones musicales y una comida de hermanamiento

Desde la asociación "La Serena" y el CMI El Llano organizan una serie de actividades para dinamizar el barrio y animar a los vecinos de todas las edades para hacer comunidad. Todos los planes están disponibles de forma gratuita.

En el CMI El Llano, este miércoles 25 de marzo se organizará una nueva ruta dentro del programa "Caminando por la vida". En esta ocasión, el trayecto se realizará hasta Veriña y durará desde las 10.00 horas hasta las 13.00 hroas. Por la tarde, a las 18.00 horas, la Asociación AISPA ha preparado una charla sobre el nueo reglamento de extranjería para ofrecer información y formación comprensible y veraz sobre las nuevas disposiciones y modificaciones que se incluyen en este reglamento.

También habrá una nueva jornada de "Moda con historia", en donde se continuará ahondando, después de la sesión del pasado lunes, en la historia textil de la ciudad a principios del siglo XX. Será a las 18.30 horas.

Por su parte, La Serena prepara una nueva edición de "Serena Dorada" en donde invitan este sábado a que los vecinos del barrio acompañen a los cumpleañeros de este mes. Desde las 18.30 horas en la sede de la asociación, se homenajeará a los socios mayores de 70 años que están de celebración. Habrá actuaciones, cortesía de la Agrupación Artística Gijonesa, de Manolo Menéndez y Magali, presentadas por Emilio Dorado. También sorpresas y tartas para soplar las velas.

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Ese mismo día, por la mañana, La Serena se hermana con la asociación vecinal "Santiago Gijón" (de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña) en un encuentro que comenzará a la 13.00 horas con una charla que simbolizará el acto de hermanamiento y continuará con una comida comunitaria en el parque Víctor Fernández Suárez. En caso de lluvia se trasladará a la sede de la calle Peña Santa de Enol, 4.