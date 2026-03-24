Un "Cafetín escénico" en El Llano: el taller para que mujeres compartan vivencias de una forma teatral

Bailar, tomar un café metafórico, compartir vivencias y reír, sobre todo reír. El actor y director Borja Roces reunió a más de treinta mujeres para ahondar en su experiencia, expresarla con el cuerpo y compartirla con conocidas y extrañas en un taller que se celebró en el Centro Municipal Integrado de El Llano, dentro de las actividades de Escena Xixon, y que buscaba que las protagonistas reflexionasen sobre su entorno y, en caso de soledad no deseada, tengan un espacio para conocer a nuevas personas.

"Es un encuentro desenfadado, un poco encuentro teatral en el que mediante la metáfora de compartir un café vean que tienen lazos en común y vidas paralelas", explicó Borja Roces sobre el taller titulado "Cafetín escénico" enfocado solo para mujeres.

"Queremos ponerles en valor y que compartan elementos biográficos, artísticos, porque considero que todo lo que tiene que ver con la escena no pertenece solamente a los profesionales, sino también al público, y que sean conscientes de ello", detalló Roces. La dinámica se basó en juegos y ejercicios corporales con los que sacar "recuerdos emotivos". También realizaron alguna actividad escénica relacionada con el teatro clásico griego.

La actividad comenzó con todas sentadas en un amplio círculo, presentándose y explicando el motivo por el que querían tomar ese café ficticio. "Por compartir un rato con mis compañeras", "porque necesito el café por la tarde", "no me gusta el café, pero sí estar un rato en compañía" o "para conocer a gente", fueron algunas de las explicaciones que dieron las asistentes al taller.

"Algunas de ellas, igual están con un marido, otras, a lo mejor, ya no lo tienen porque ha fallecido, otras no lo han tenido nunca o no tienen pareja... este es un espacio donde pueden reflexionar sobre esa compañía en el día a día o qué necesitan", expresó Roces.

Tras las presentaciones, el primer ejercicio consistió en andar por la clase e ir encontrándose al resto de personas, a las que debían de saludar con un gesto. "Les ayuda a interactuar, encontrar miradas y también buscar las suyas propias", añadíó Roces. La música también contó un papel importante en este curso, ayudando a generar un espacio de confianza para que se pudieran relajar.

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Este "Cafetín escénico" fue el primero de los cuatro que se celebrarán en marzo dentro de "Escena Xixon. Teatro a escena". El siguiente será el miércoles 25, con un Vermú escénico que también impartirá Borja Roces en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. También habrá dos el domingo 29 en el Antiguo Instituto. El primero, de 11.00 a 13.00 horas, con David Montero y La Suite bajo los títulos de "Vida y milagros. La biografía como síntoma" y "La meditación como horizonte". El segundo será de 13.15 a 14.30 horas, con Borja Roces y enfocado en las conversaciones escénicas.