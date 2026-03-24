Mujer tenías que ser

Esta expresión forma parte de un conjunto de frases coloquiales que durante décadas se repitieron con naturalidad en conversaciones cotidianas. Yo la escuchaba con frecuencia, por ejemplo, cuando una mujer estaba al volante. A menudo se decía en tono de broma o de resignación, pero reflejaba una forma de pensar basada en estereotipos de género.

Nuestras madres y abuelas crecieron en una época en la que estos comentarios eran habituales. Más allá de las palabras, esas expresiones iban acompañadas de actitudes machistas que hoy identificamos con claridad. Era común interrumpir opiniones, restarles importancia o cuestionar la autoridad de las mujeres en el ámbito laboral, así como asumir que ciertas profesiones o responsabilidades no eran “para ellas”. Estas actitudes se traducían en limitaciones concretas: la mujer no podía destacar libremente y dependía de la aprobación de un superior masculino.

Por desgracia, estas situaciones no han desaparecido. Hoy en día, las mujeres seguimos enfrentándonos a actos y comportamientos machistas que parte de la sociedad minimiza o no comprende. Se nos llama histéricas o locas simplemente por expresar opiniones, emociones o reclamar respeto y derechos que nos corresponden. Incluso en lo cotidiano aparecen micromachismos: recientemente, un fontanero que vino a mi casa se dirigía a mí constantemente como “mujer”, sin llamarme por mi nombre, y me explicaba todo como si me faltara un hervor. Es inevitable preguntarse si, de haber sido hombre, me habría tratado con el mismo respeto. Este tipo de experiencias demuestra cómo el machismo persiste incluso en detalles aparentemente pequeños y cómo debemos cuestionarnos ante estos comportamientos.

Reconocer estas actitudes y actuar para cambiarlas es un paso necesario hacia un futuro donde la igualdad sea real y duradera. Avanzar hacia la igualdad no significa perder derechos, sino equilibrar los que históricamente han estado descompensados. Cada pequeño gesto, cada palabra cuestionada y cada acto de respeto se convierte en un paso decisivo hacia un futuro más igualitario, donde las mujeres puedan ser vistas y escuchadas sin limitaciones ni prejuicios. La igualdad no es solo un ideal: es una tarea diaria que debemos educar y construir en comunidad.