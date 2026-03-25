Arde una furgoneta aparcada en Gijón y destroza el escaparate de una carnicería
"Me dio un ataque de ansiedad", afirma la dueña del negocio afectado, cuyo escaparate quedó reventado
Susto tremendo de noche en el barrio de El Llano. Una furgoneta aparcada en la calle Caveda ha quedado reducida a escombros tras ser pasto de las llamas. Las causas del incendio se están investigando, pero lo que sí confirman los testigos es que el vehículo se encontraba ya estacionado en esta calle del barrio y con el motor apagado. Las primeras pesquisas apuntan, no obstante, a un posible fallo mecánico.
Las llamas se originaron pasadas las diez de la noche. Alcanzaron una altura considerable. En cuestión de segundos, el fuego envolvió toda la furgoneta, que quedó convertida en un amasijo de hierros. Las llamas afectaron a los primeros pisos de los edificios y también dañaron otros coches que había aparcados en ese momento.
La peor parte se la llevó, no obstante, una carnicería. La virulencia del fuego afectó a su escaparate, que, por efecto del calor, terminó reventando. La dueña de este negocio es Aldana Cepedal, que se encontraba ya en Pola de Siero cuando la avisaron los vecinos de lo que estaba pasando. "Acababa de abrir hace justo tres meses. Me dio un ataque de ansiedad", contó la mujer.
Efectivos de los bomberos se personaron para apagar el fuego. Al final, pudieron controlarlo. La calle Caveda quedó cerrada al tráfico durante el tiempo que duró la intervención. Acudieron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional.
Este tipo de fuegos ocurren con cierta frecuencia en Gijón. Hace pocas semanas, un coche en la calle Sanz Crespo también se incendió cuando iba circulando por El Humedal. Su conductor explicó que sintió el sonido de una explosión. Pocos días después de aquello, otro coche se prendió fuego en el paseo de la Infancia.
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