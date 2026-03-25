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La Carrera Solidaria de El Llano ya tiene fecha y causa a la que apoyar: se recaudarán fondos para el diagnóstico de una enfermedad rara

La prueba se celebrará el 7 de julio y lo ingresado se destinará a la Asociación Síndrome Phelan McDermid

La edición pasada de la Carrera Solidaria de El Llano.

La edición pasada de la Carrera Solidaria de El Llano. / Ángel González

Carlos Tamargo

La VIII Carrera Popular Solidaria de El Llano, organizada por la Asociación La Serena ya tiene fecha. El domingo 7 de julio regresa una de las pruebas deportivas más reseñables de Gijón y que también juega un papel muy importante por su significado de apoyo a una gran causa.

En esta edición, el dinero destinado irá para la Asociación Síndrome Phelan McDermid, una enfermedad rara genética que afecta a cientos de personas en España, pero que, según responsables de la institución, solo están diagnosticados el 6% de los casos.

La prueba tendrá un recorrido de 5 kilómetros, aunque también habrá otras distancias para las categorías jóvenes. El año pasado, la organización consiguió recaudar alrededor de 2.000 euros para ayudar a la Liga Reumatológica Asturiana.

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Desde la Asociación La Serena ya trabajan junto a otras entidades para organizar una carrera que reunió a miles de participantes el año pasado. Las inscripciones estarán disponibles en los próximos días.

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