Detienen en El Llano a un hombre por violencia de género y a su expareja por atacarle e incumplir una orden de alejamiento de otra relación
La mujer denunció los hechos en la avenida Schulz y la Policía Local apresó a ambos por las denuncias cruzadas
Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidas en El Llano este mediodía después de que ella denunciara una agresión por parte de la que había sido su expareja y el hombre hiciera lo mismo alegando otra agresión en un domicilio. Los hechos sucedieron en la avenida Schulz, a la altura del número 184, donde la mujer llamó a las autoridades avisando de que había sido golpeada.
Hasta el lugar se trasladaron dos patrullas de la Policía Local que, tras hablar con ella, intentaron contactar con el varón que se encontraba por las inmediaciones. El hombre se presentó en el lugar y tras explicar lo sucedido, le requisaron sus pertenencias y lo introdujeron en uno de los vehículos policiales para llevarlo a comisaría. A la mujer también le retiraron sus pertenencias y la trasladaron a dependencias policiales. Ninguno opuso resistencia.
Según fuentes municipales, habían sido pareja en el pasado y fue esta mañana cuando la mujer llamó alertando de que había sufrido una agresión. Mientras los agentes contactaban con el presunto culpable, al comprobar los datos de la denunciante se percataron de que tenía una orden de alejamiento de otra expareja y que, en ese instante, la estaba incumpliendo. Cuando apareció el hombre, explicó su versión de los hechos y explicó que también había sido víctima de un ataque.
Los agentes se llevaron a ambos implicados hasta la comisaría en calidad de detenidos. El hombre por un presunto delito de violencia de género y la mujer por dos presuntos delitos, uno de violencia doméstica y otro de quebrantamiento de una orden de alejamiento.
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