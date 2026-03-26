La esperanza de Aldana Cepedal para volver a levantar su negocio de El Llano tras ser arrasado por las llamas : "Si llego a marchar cinco minutos más tarde, no habría sucedido"

"Si llego a marchar cinco minutos más tarde, nada de esto habría sucedido". Con cansancio, pero intentando ponerle una sonrisa a la desgracia que ha sufrido, Aldana Cepedal todavía intenta asimilar el gran golpe que recibió el miércoles por la noche cuando, llegando a Pola de Siero, donde vive, recibió una oleada de llamadas de sus vecinos de la calle Caveda, en El Llano, avisándole de que su nueva carnicería "PampAstur" estaba siendo arrasada por las llamas.

"Sobre las ocho subí al coche que lo tenía aparcado justo enfrente del local y vi cómo una furgoneta estaba esperando para entrar en el hueco", explica Cepedal, sin entender todavía la mala suerte. Resulta que ese vehículo, estacionado a escaso metro de la puerta de su negocio, fue el que originó todo el incendio. "Por lo que sé, en el momento que los ocupantes apagaron el coche notaron que fallaba algo. Saltó una chispa y prendió entero", lamenta la dueña, una argentina que lleva una década en Asturias y que hacía escasos cuatro meses se había lanzado a la aventura de emprender.

"Dejé mi trabajo y, como mi novio vive aquí cerca, se dio cuenta que había cerrado el negocio que estaba antes y me animó a lanzarme con el proyecto de montar una carnicería y juntar la gastronomía asturiana con la argentina", detalla Cepedal. Tras la inauguración todo marchaba viento en popa. La acogida por los vecinos fue excelente y Cepedal tenía, y sigue teniendo, el apoyo de su prima, chef de profesión y que le ayuda a promocionar el local en redes sociales. "Teníamos previsto lanzar ya todos los vídeos y abrirnos a más público después de ver que estaba gustando mucho en la zona", muestra la dueña, observando con cariño los reels que habían preparado.

El incendio trastocó todos los planes. A punto de llegar a casa sobre las nueve de la noche, dio media vuelta al aviso de que las llamas estaban acabando con su sueño. Cuando llegó, la furgoneta seguía ardiendo, la cristalera de su negocio había reventado y los productos del interior estaban echándose a perder. No fue la única afectada. Una mancha negra en la fachada de los dos primeros pisos que tiene encima y un coche carbonizado en la parte delantera son las secuelas que todavía perduraban este jueves por la tarde. Por no decir que toda la cartelería y la puerta de entrada a la carnicería estaban arrasadas.

"Solo puedo agradecer la ayuda de los vecinos"

"Sobre las dos de la mañana pude entrar y ver cómo había quedado todo. Lo peor era que no me podía marchar y tampoco tenía a nadie ni nada para cerrar la tienda y que no entraran", señala Cepedal que tuvo que hacer noche en el local a la espera de los primeros operarios. Antes de que comenzaran los arreglos, la dueña recibió el primer impulso en forma de apoyo vecinal. "Solo puedo agradecerles la ayuda. Desde por la mañana tengo el móvil lleno de mensajes y son muchísimos los que se han pasado por aquí para decirme que les pida cualquier cosa que necesite", agradecía la carnicera.

Por contra, la incertidumbre sobre cuando podrá abrir de nuevo es ahora su mayor temor. Confía que el seguro pueda cubrir los gastos que solo en comida alcanzan unos miles de euros y que los plazos de la siempre lenta burocracia se acorten. "Acabo de realizar una gran inversión y justo cuando se podía empezar a recuperar algo, sucede esto. Espero que las aseguradoras se pongan de acuerdo pronto y poder olvidarlo todo", confía Cepedal.

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Por el momento, la cristalera inmaculada y que dejaba a vista de los paseantes un mostrador lleno de todo tipo de cortes y carnes asturianas y argentinas se ha sustituido por un gran panel de metacrilato translúcido. El siguiente paso será cambiar una puerta inservible por otra que, por lo menos, le dé la tranquilidad de que su negocio está seguro y ya, por último, volver a levantar todo y empezar con energías renovadas, aunque de eso a Aldana Cepedal le sobra. "Es complicado pensar en cuando estará todo igual, pero teniendo apoyo será más fácil", volvió a agradecer la carnicera que espera volver a despegar su negocio con la misma ilusión.