La asociación La Serena sella su hermanamiento con Nuevo Gijón en la semana cultural del barrio

La asociación vecinal "Santiago" de Nuevo Gijón, que también engloba Perchera y La Braña, selló este sábado su hermanamiento con la asociación vecinal La Serena de El Llano, iniciativa enmarcada en su semana cultural "Para mejorar el barrio". Susi Martínez y Arancha Sánchez, presidentas de "Santiago" y La Serena, respectivamente, rubricaron este acto de confraternización.

El encuentro tuvo lugar en la sede vecinal de Nuevo Gijón, en la última jornada de la semana cultural. También hubo un taller de huevos de Pascua organizado por el Centro Cultural Balada y una comida comunitaria. Posteriormente se llevó a cabo una tertulia para conocer mejor la labor de la asociación La Serena.

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Por otro lado, la entidad afincada en El Llano festejó este sábado una nueva edición de "Serena Dorada", una celebración especial para los socios mayores de 70 años para reforzar las redes de apoyo y combatir la soledad no deseada. Emilio Dorado ejerció de presentador y colaboró la Agrupación Artística Gijonesa. Actuaron Manolo Menéndez y Magali.