La asociación La Serena sella su hermanamiento con Nuevo Gijón en la semana cultural del barrio
Una tertulia sirvió para que los vecinos conocieran en profundidad la labor e historia del colectivo presidido por Arancha Sánchez
La asociación vecinal "Santiago" de Nuevo Gijón, que también engloba Perchera y La Braña, selló este sábado su hermanamiento con la asociación vecinal La Serena de El Llano, iniciativa enmarcada en su semana cultural "Para mejorar el barrio". Susi Martínez y Arancha Sánchez, presidentas de "Santiago" y La Serena, respectivamente, rubricaron este acto de confraternización.
El encuentro tuvo lugar en la sede vecinal de Nuevo Gijón, en la última jornada de la semana cultural. También hubo un taller de huevos de Pascua organizado por el Centro Cultural Balada y una comida comunitaria. Posteriormente se llevó a cabo una tertulia para conocer mejor la labor de la asociación La Serena.
Por otro lado, la entidad afincada en El Llano festejó este sábado una nueva edición de "Serena Dorada", una celebración especial para los socios mayores de 70 años para reforzar las redes de apoyo y combatir la soledad no deseada. Emilio Dorado ejerció de presentador y colaboró la Agrupación Artística Gijonesa. Actuaron Manolo Menéndez y Magali.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Me agarró por los pelos y me tiró al suelo mientras su perro atacaba al mío', dice la mujer herida en El Lauredal
- La nueva glorieta de acceso al área comercial de Parque Principado toma forma con el objetivo de que esté lista para el verano