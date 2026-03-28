Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

La asociación La Serena sella su hermanamiento con Nuevo Gijón en la semana cultural del barrio

Una tertulia sirvió para que los vecinos conocieran en profundidad la labor e historia del colectivo presidido por Arancha Sánchez

Susi Martínez, a la izquierda, y Arancha Sánchez, en la sede de la asociación vecinal &quot;Santiago&quot;.

Susi Martínez, a la izquierda, y Arancha Sánchez, en la sede de la asociación vecinal "Santiago". / LNE

Sergio García

La asociación vecinal "Santiago" de Nuevo Gijón, que también engloba Perchera y La Braña, selló este sábado su hermanamiento con la asociación vecinal La Serena de El Llano, iniciativa enmarcada en su semana cultural "Para mejorar el barrio". Susi Martínez y Arancha Sánchez, presidentas de "Santiago" y La Serena, respectivamente, rubricaron este acto de confraternización.

El encuentro tuvo lugar en la sede vecinal de Nuevo Gijón, en la última jornada de la semana cultural. También hubo un taller de huevos de Pascua organizado por el Centro Cultural Balada y una comida comunitaria. Posteriormente se llevó a cabo una tertulia para conocer mejor la labor de la asociación La Serena.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Por otro lado, la entidad afincada en El Llano festejó este sábado una nueva edición de "Serena Dorada", una celebración especial para los socios mayores de 70 años para reforzar las redes de apoyo y combatir la soledad no deseada. Emilio Dorado ejerció de presentador y colaboró la Agrupación Artística Gijonesa. Actuaron Manolo Menéndez y Magali.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
  2. Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
  3. La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
  4. El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
  5. El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
  6. Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
  7. Me agarró por los pelos y me tiró al suelo mientras su perro atacaba al mío', dice la mujer herida en El Lauredal
  8. La nueva glorieta de acceso al área comercial de Parque Principado toma forma con el objetivo de que esté lista para el verano

La asociación La Serena sella su hermanamiento con Nuevo Gijón en la semana cultural del barrio

La asociación La Serena sella su hermanamiento con Nuevo Gijón en la semana cultural del barrio

El Sporting Femenino visita a los jóvenes estudiantes del colegio público de El Llano

Poesía eres tú

Del cromo de Messi a los relojes con siglos de antigüedad: la nostalgia y el coleccionismo de una tienda de antigüedades en El Llano

Del cromo de Messi a los relojes con siglos de antigüedad: la nostalgia y el coleccionismo de una tienda de antigüedades en El Llano

La esperanza de Aldana Cepedal para volver a levantar su negocio de El Llano tras ser arrasado por las llamas: "Si llego a marchar cinco minutos más tarde, no habría sucedido"

Arde una furgoneta aparcada en Gijón y destroza el escaparate de una carnicería

La Carrera Solidaria de El Llano ya tiene fecha y causa a la que apoyar: se recaudarán fondos para el diagnóstico de una enfermedad rara

La Carrera Solidaria de El Llano ya tiene fecha y causa a la que apoyar: se recaudarán fondos para el diagnóstico de una enfermedad rara

Detienen en El Llano a un hombre por violencia de género y a su expareja por atacarle e incumplir una orden de alejamiento de otra relación

Detienen en El Llano a un hombre por violencia de género y a su expareja por atacarle e incumplir una orden de alejamiento de otra relación
Tracking Pixel Contents