El Sporting Femenino visita a los jóvenes estudiantes del colegio público de El Llano

Mariuca y Abril, jugadoras del Sporting Femenino, participaron ayer en un encuentro con los alumnos del Colegio Público El Llano para hablar del partido que disputarán mañana en El Molinón ante el Olímpico de León a partir de las cinco de la tarde.

Los estudiantes pudieron compartir jornada con las jugadoras para hablar del deporte y el fútbol.