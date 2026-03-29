"La Calzada" y "El Llano II": la oportunidad de aprender trabajando para 56 jóvenes en las nuevas escuelas taller de Gijón

En la reforma de los vestuarios del campo de rugby de La Calzada o mejorando las zonas verdes de Nuevo Roces se podrá ver trabajando dentro de una semanas a los jóvenes participantes de la escuela taller "La Calzada". Una de las dos que el Ayuntamiento de Gijón arrancará este uno de abril. La otra es la escuela taller "El Llano II". En total son 56 los jóvenes de entre 16 y 30 años que por esta vía conseguirán no solo un certificado profesional. También una experiencia práctica en su nueva cualificación que les permita mejorar sus opciones de acceso al mercado laboral.

Cada uno de los participantes en esta nueva ronda de escuelas taller gestionadas desde la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, dependiente de la concejalía de la Vicealcaldesa Ángela Pumariega, estará vinculado al proyecto durante doce meses:tres meses con una beca y los otros nueve meses con un contrato de trabajo bajo la modalidad de contrato de formación en alternancia.

La escuela taller "La Calzada" tendrá 24 alumnos. Ocho por cada uno de sus tres módulos:fábricas de albañilería, instalación de elementos de carpintería e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. La sede oficial de esta escuela taller estará en el entorno del Jardín Botánico aunque las obras que se han pensado para su desarrollo llevaran a los jóvenes trabajadores a otros muchos puntos de la ciudad.

Así el equipo del módulo de albañilería tiene asignadas varias intervenciones dentro de la obra de reforma integral de los vestuarios del campo de rugby La Calzada en la idea, se defiende desde la Agencia Local de Empleo, de que ese trabajo sirva para " mejorar las condiciones en las que la juventud de Gijón practica deporte". También se vincularán a este proyecto los ocho jóvenes del módulo de carpintería, que se encargarán de todos los elementos de madera que se necesitan en la obra de los vestuarios.

Jóvenes de un módulo de jardinería. / Lne

Además, el equipo de carpintería ejecutará la renovación del mobiliario de las cocinas de dos viviendas propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) y que tiene destinadas a casos de emergencia sociales objetivo es mejorar la habitabilidad de estos inmuebles".

El módulo de jardinería centrará sus trabajos en la mejora de los entornos del barrio de Nuevo Roces, con el fin de aumentar la biodiversidad de los espacios de este barrio.

Cuatro módulos y 32 alumnos estructuran la escuela taller "El Llano II", que tiene su sede en la calle Río de Oro. La oferta formativa de esta escuela es muy distinta a la de "La Calzada". Se trata de cualificar a esos jóvenes con los certificados de profesionalidad de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas y limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. Para el desarrollo de las prácticas de los ocho beneficiarios, del módulo de ámbito deportivo la Agencia Local de Empleo ha llegado a una acuerdo de colaboracón con el Patronato Deportivo Municipal, que es la entidad gestiona la amplia red de equipamientos deportivos de titularidad municipal que tiene Gijón

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