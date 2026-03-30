Un encuentro "sin artificios" con Pipo Prendes en El Llano: ya hay fecha para el concierto del candasín

"Un encuentro directo con el público, sin artificios, donde cada canción se escucha tal y como nació: desde la emoción y la palabra". Así será el concierto que protagonizará Pipo Prendes en el centro municipal integrado de El Llano, pautado para el 11 de junio a las 19.00 horas. La entrada, libre hasta completar aforo. El cantautor candasín ofrecerá un recital enmarcado en el programa "Arte en el Barrio", en el que desgranará los temas más representativos de su discografía.

Pipo Prendes está de actualidad. Los próximos días 25 y 26 de abril participará en el festival "Señardá", en México. Allí presentará ante el público la canción "Soy de tu tribu", un homenaje al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, conocido como "El rey de las rancheras". Este encuentro musical, cultural y gastronómico es una iniciativa impulsada por un grupo de empresarios asturmexicanos para estrechar los vínculos entre Asturias y México gracias a la emigración.

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Sobre el concierto en El Llano, desde la organización remarcan que "en este formato íntimo y cercano, Pipo Prendes se presenta con lo esencial: dos guitarras y una voz". Le acompañará Fernando P. Vega. Por su parte, "Arte en el Barrio" es un ciclo de espectáculos de música y artes escénicas en directo que tienen lugar en los centros municipales de Gijón para "mostrar el trabajo de formaciones y artistas locales en diversidad de estilos". En este caso llegará a El Llano un invitado de lujo.