El gijonés Juan Antonio López González presenta su primer libro en El Llano
La obra lleva por título "Cilúrnigo soldado de Roma"
El gijonés Juan Antonio López González presentó en el Centro Municipal Integrado de El Llano su primer libro, que lleva por título "Cilúrnigo soldado de Roma". En esta novela histórica, López González pone el foco en los antiguos moradores de la península de Noega, en el castro de la Campa Torres.
Los protagonistas de la historia ficticia que propone esta obra son unos jóvenes reclutados por el Imperio Romano. En la presentación del libro, Juan Antonio López estuvo acompañado por su hijo, Jorge López Oca.
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