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Los entrenamientos en la carpa cubierta de El Llano comenzarán "a la vuelta de Semana Semana", confía el Patronato Deportivo

El proceso, pendiente de la configuración de la plataforma informática en la que la ciudadanía realizará las reservas de la pista

La carpa cubierta instalada en el complejo deportivo El Llano-Contrueces.

La carpa cubierta instalada en el complejo deportivo El Llano-Contrueces. / Marcos León

Sergio García

Arrancar "a la mayor brevedad posible". Ese es el objetivo que se marca la concejalía de Deportes y Educación, encabezada por el popular Jorge Pañeda (también presidente del Patronato Deportivo Municipal), para que la carpa cubierta instalada hace unas semanas en el complejo El Llano-Contrueces comience su plena actividad. El escenario ideal pasa por que a la vuelta de la Semana Santa o "a lo largo del mes de abril" —en una estimación algo más pesimista— los clubes y ciudadanos particulares ya puedan hacer uso de la pista, habilitada para descongestionar otros espacios deportivos municipales.

La previsión es que, al menos de inicio, clubes de bádminton y ciudadanos que deseen jugar al baloncesto sean los principales usuarios de la cancha. Con el tiempo podrían añadirse más deportes, como el voleibol. Al margen de la confección de los calendarios para cuadrar los turnos de los interesados, desde el área de Deportes también pendientes de que se configure la plataforma informática en la que la gente realizará sus reservas. La nueva estructura ocupa el espacio de una antigua pista de tenis que no había sido rehabilitada como el resto. En su lugar se optó por levantar un módulo cubierto y aislado que operará como un pabellón polivalente.

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La carpa tiene unas dimensiones de 35 x 17,2 metros, con una altura máxima de 6 metros y mínima de 3,22 metros, lo cual suscitó reproches por parte del PSOE de Gijón, que afeaba que dichas dimensiones son "incompatibles con la práctica de deportes a nivel competitivo". Jorge Pañeda respondió que la pretensión "nunca fue albergar competiciones al no tener espacio para el público". En ese sentido, el edil recalcó que el propósito es "promocionar la práctica de ejercicio físico en categorías inferiores y para los usuarios deportivos de la ciudad".

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La inversión total del proyecto rondó los 200.000 euros, incluyendo tanto la estructura como la adecuación interior. De hecho, desde la concejalía de Deportes se valorará si este modelo de la carpa puede replicarse en otros lugares de Gijón de aras de aliviar la saturación existente por la nutrida actividad deportiva que acoge la ciudad.

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