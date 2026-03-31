Los Fresnos espolea la Semana Santa en El Llano con una llamativa iniciativa: 400 huevos de Pascua rellenos con premios
La actividad se desarrollará en el Centro Comercial los días 2 y 4 de abril
Entre las recompensas habrá vales de compra, entradas de cine y "otras muchas sorpresas"
El Centro Comercial Los Fresnos, en El Llano, se vuelca con la Semana Santa. Lo hará con la acción "¡Atrapa el huevo!", iniciativa destinada a celebrar la llegada de la Pascua y pensada para sorprender a los visitantes con premios ocultos dentro de huevos de Pascua. La actividad se desarrollará el 2 de abril, Jueves Santo, de 17.00 a 20.00 horas y el 4 de abril, Sábado Santo, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, en un stand habilitado en el propio centro comercial.
En dichos horarios, "quienes se acerquen podrán participar en la dinámica y elegir uno de los huevos de la cesta para descubrir la sorpresa que se esconde en su interior", afirman desde Los Fresnos. En total habrá 400 huevos de Pascua rellenos con diferentes premios, entre los que se encontrarán vales para gastar en el centro comercial, entradas de cine y "otras muchas sorpresas". La participación será sencilla: los visitantes solo tendrán que registrarse en el punto habilitado y probar suerte escogiendo uno de los huevos disponibles.
Desde Los Fresnos destacan que, con esta iniciativa se "busca ofrecer una experiencia diferente y divertida para todos los públicos, sumándose al ambiente festivo de la Pascua y animando a los visitantes a disfrutar del centro comercial durante esos días".
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