Luces y sombras con la finalizada reforma del parque Electra, en El Llano: del "el cambio ha sido para bien" a quejas por el mobiliario urbano o el pavimento

La reforma del parque Electra, en El Llano, concluida. Solo está pendiente de firma el pertinente acta de recepción de los trabajos para dar por finalizada una obra que tenía varios objetivos y cuyo resultado presenta luces y sombras a tenor de la opinión de vecinos y habituales del entorno. Mientras algunos celebran que "el cambio ha sido para bien", otros lamentan que los remates podrían haber sido "de más calidad". La renovación pretendía, entre otras cosas, ampliar las zonas verdes, ganar en claridad con la eliminación de algunos árboles, mejorar las zonas estanciales y la accesibilidad o facilitar el tránsito de vehículos de emergencia.

"Hacía falta un arreglo, el parque estaba obsoleto y ha mejorado mucho", afirmaba ayer María Jesús Peón, vecina de la calle Pérez de Ayala y satisfecha con la obra, impulsada por el área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, liderada por el concejal popular Rodrigo Pintueles y que comportó una inversión de unos 195.000 euros. Esta arrancó en abril del pasado año y fue por fases, marcada también por la presencia de unas moreras de alto valor biológico y simbólico en la calle Electra, donde asimismo se ha actuado. Las moreras se trasplantaron a las nuevas zonas verdes ganadas en el parque aprovechando la reordenación del vial. María Jesús Peón avaló además la renovación de un suelo que "estaba fatal".

Para Cinthia Iriarte, que ayer paseaba en Electra a su perro "Jachi", el entorno "mejoró mogollón". En ese sentido, la vecina reivindicó los avances en los jardines y en los juegos biosaludables para mayores. "Antes el parque estaba descuidado", aseveró Iriarte, que destacó, sobre todo, el ensanchamiento de las aceras para que puedan acceder los vehículos de emergencia. Carmen Fernández utiliza usualmente los juegos biosaludables. Ayer no fue distinto. "Ahora hay más claridad, los árboles quitaban mucha luz", sostuvo Fernández, para quien la zona de la calle Electra, donde se han cambiado las jardineras, goza de "más estética". Allí solo falta eliminar el vallado que protege las plantas.

En el otro lado de la balanza, desde la asociación vecinal La Serena indicaron que la reforma se ha saldado con "falta de uniformidad estética" en relación al pavimento. Arancha Sánchez, presidenta del colectivo, echa de menos una mayor cantidad de bancos y papeleras. Por otra parte, Sánchez recalcó que "hemos recibido numerosas quejas de los locales comerciales a raíz de la elevación de la rasante". Una intervención destinada a mejorar el desagüe. La presidenta de La Serena, a su vez, reclamó "una buena poda" de los árboles que han permanecido.

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El parque Electra, en El Llano, luce nueva cara tras la reforma (en imágenes) / Marcos León

Entre dos aguas, como quien dice, se encontraba el comerciante Marcos Arroyo. "Hilando fino, no le veo mucho sentido a la organización", subrayó Arroyo, que, eso sí, insistió en que, previamente a la reforma, el parque Electra estaba "de pena". "Los adoquines se destrozaban muchísimo; ahora se ve todo más limpio", declaró el comerciante. Quien añora los ejemplares arbóreos que se han quitado es Rosa González, que vive muy cerquita del parque y para la que la convivencia con los trabajos fue "horrible". "El césped está mejor, pero no hay que abandonarlo", aseguró la vecina de El Llano sobre uno de los pulmones verdes del barrio, que estrena nueva cara.