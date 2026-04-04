Los bomberos de Gijón sofocan un incendio en la calle Gaspar García Laviana
La intervención se produjo en un piso tras declararse un fuego de escasa magnitud que no ha provocado heridos al encontrarse el inmueble vacío
Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Gijón han intervenido esta tarde en un piso de la calle Gaspar García Laviana tras declararse un fuego de escasa magnitud en el que, afortunadamente, no se han registrado heridos al encontrarse el inmueble vacío. La intervención generó gran expectación entre los vecinos y transeúntes de la zona. Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos, incluyendo un vehículo pesado y otro de altura, que quedaron estacionados frente al edificio mientras los operarios trabajaban en el piso afectado.
Una vez en el interior, los equipos de emergencia confirmaron que no había ninguna persona en las estancias y procedieron a sofocar las llamas en pocos minutos. Según fuentes presenciales, el incidente fue calificado como "de poca importancia", afectando de forma mínima a la estructura de la vivienda y sin causar daños personales.
Tras asegurar la ventilación del inmueble y comprobar que no existían focos secundarios, los servicios de emergencia dieron por finalizada la intervención, restableciéndose la normalidad de la calle Gaspar García Laviana poco después.
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