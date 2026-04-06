El cirujano Manuel Vallina ofrece esta semana una charla en El Llano, en Gijón, sobre salud vascular y autocuidado
La conferencia la organiza la asociación vecinal La Serena: "Será una oportunidad única para resolver dudas, y conocer las claves de la prevención y el autocuidado vascular"
La asociación vecinal La Serena del barrio de El Llano ha impulsado para este jueves una charla del cirujano Manuel Javier Vallina-Victorero Vázquez, jefe del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes, el complejo sanitario del que lleva formando parte 22 años.
La conferencia girará en torno a la salud vascular y autocuidado. En esta cita, Vallina indicará cómo aprender a cuidar la circulación y prevenir enfermedades vasculares.
La charla arrancará a las 18.30 horas en el local de la asociación La Serena de El Llano, ubicada en el número 49 de la calle Saavedra. La entrada a la conferencia es libre hasta completar el aforo.
Desde la entidad vecinal han resaltado que "esta será una oportunidad única para resolver dudas, conocer las claves de la prevención y el autocuidado vascular de la mano de un referente en la especialidad".
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