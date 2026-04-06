"Sin techo ni ley": así es la historia conmovedora que llega esta semana a la gran pantalla de El Llano, en Gijón

En el marco de la programación del ciclo "El Cine del Centro", el CMI de El Llano acogerá este miércoles a las 19.00 horas la proyección de "Sin techo ni ley", de Agnès Varda.

La historia en la que pone el foco la película es la de "Mona" (Sandrine Bonnaire), una joven vagabunda que es encontrada muerta en una zanja. Su historia reciente es mostrada a través de este trabajo audiovisual mediante "flashbacks".

A través de esas imágenes, esta película de 1985 consigue dar a conocer cómo fueron sus últimos meses de vida, cómo surgió su desarraigo social y el tipo de relaciones que mantuvo con la gente que conoció.

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La película no es recomendada para menores de doce años.