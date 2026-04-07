El Llano celebra recuperar su parque infantil: "Mucho mejor que el nuevo sea cubierto, que en Asturias llueve"

Con las gafas de sol puestas por este abril casi veraniego que hace en Gijón, Isabel Perales paseaba ayer con su hija, Miriam Murias, y su nieto de pocos meses, Adrián, por la plaza del 3 de Abril. A la pregunta de qué le parecía la intención municipal de recuperar un parque infantil en la zona de las piscinas de El Llano, muy cerca de por donde esta familia pasea, exclama: "Muy bien, muy bien. Me parece muy bien, todo lo que sea ampliar es perfecto". La señora, vecina de El Llano de toda la vida, empieza entonces a recordar junto a su hija: "Nosotros íbamos al parque de la arena, que era como llamábamos al que ahora se perdió por la obra de la escuelina; que este nuevo vaya a ser cubierto es muy buena idea, que en Asturias llueve mucho", añadió.

Escenas como estas pudieron vivirse a pie de plaza ayer en el barrio de El Llano. Se vivieron tras conocer la intención del Ayuntamiento de hacer una modificación presupuestaria para obtener unos 400.000 euros y hacer un nuevo parque infantil en el barrio. El parque nuevo, que será cubierto y moderno, nace de un acuerdo del pleno y, en cierta manera, restaña una deuda pasada con la zona más populosa de la ciudad. Recuperar los juegos infantiles, lo que los lugareños llamaban el parque de la arena, perdidos una vez se inició la obra de la nueva escuelina.

La zona exacta en la que se construirá aún no está definida, porque primero hay que hacer un proyecto y luego aprobarlo. Si bien se quiere que esté en el entorno de la Casa del Deporte para poder suplir el perdido.

La intención municipal se ve con muy buenos ojos en el barrio. "Es muy positivo que se aumenten las zonas para niños", contó Estefany Garrido, una joven madre venezolana que ayer hacía tiempo en una terraza de la plaza del 3 de Abril con su hija, la pequeña Alanis Escobar.

La cría, con gafas de sol, guarda silencio ante la prensa, pero rápidamente su madre sale al cruce. "A ella le gusta mucho estar en el parque y jugar con otros niños", cuenta. Así que se entiende que la pequeña Alanis Escobar da su conformidad a la idea del Ayuntamiento de hacer el parque.

Un poco más tarde de esta conversación aparecen por la plaza José María Menéndez y su hijo Gael. El pequeño tiene dos años y medio y está haciéndose de nuevo a eso de caminar. Cuenta su padre que en la guardería tuvo un accidente y el crío se rompió la tibia. Poniendo pie sobre la acera, agarrado de la mano de su padre y ayudándose con la otra mano de su sillita, al pequeño Gael se le ve ya en plena forma.

Respecto al parque, lo tiene claro el progenitor, que es de La Camocha, pero acude a Atención Temprana a El Llano. "Hacerlo en este entorno viene muy bien, porque están Los Pericones al lado, es una zona verde y está más protegida de los coches", puntualiza.

Los vecinos celebran el nuevo parque de El Llano / Marcos León

Luego, los que hablan son Nilo Revilla y Xana Casares. Son una pareja joven que tiene una niña de tres años, a la cual iban a buscar, y un bebé recién nacido de tres meses. Llevan cosa de un año viviendo en El Llano. Hacer un nuevo parque les parece una idea beneficiosa. "Ahora tenemos que ir al del Pryca (el del centro comercial Los Fresnos), que es un poco pequeño, y luego está el de La Serena, que está muy masificado", analizan. "Este que había en la piscina era genial, tenía un buen tobogán, así que recuperarlo será un puntazo", sentencian.