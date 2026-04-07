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La nueva carpa deportiva de El Llano empezará a funcionar la próxima semana

El equipamiento, pendiente de la configuración de horarios para empezar a recibir a los clubes

La carpa de El Llano

La carpa de El Llano / Juan Plaza

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

La nueva carpa polideportiva aneja al pabellón de El Llano empezará a estar operativa la semana que viene. Al menos, esa es la previsión que tienen en el Patronato Deportivo Municipal que, tras la pausa vacacional de la Semana Santa, se encuentra ahora inmerso en la elaboración de los horarios.

Se cuenta con que el equipamiento sirva, en principio, para acoger clubes de baloncesto y de bádminton. Hay algunos, incluso, que ya conocen los días y las horas que podrán tener en los próximos días.

La carpa polideportiva ya había entrado en funcionamiento, aunque solo de forma provisional. Acogió algunos entrenamientos de escuadras deportivas para suplir la ausencia del Palacio de los Deportes de La Guía cuando se celebró el campeonato de pádel.

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La carpa está instalada desde principios del mes pasado y la acogieron de brazos abiertos los clubes deportivos. El objetivo es poder aliviar la saturación de la que adolecen en general las instalaciones deportivas de Gijón. Si la idea funciona como está previsto, la intención del Patronato Deportivo es poder estos equipamientos por la ciudad.

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