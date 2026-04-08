La escuela infantil Gloria Fuertes inaugura su exposición más especial en el centro integrado de El Llano
La muestra, una selección de proyectos realizados desde el curso 2016-2017, podrá visitarse hasta el 30 de abril en el edificio municipal
La escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes presentó este miércoles, en el centro municipal integrado de El Llano, una exposición consistente en una selección de proyectos realizados desde el curso 2016-2017 hasta la actualidad. Cada uno se plantea "como un nuevo reto lleno de interrogantes al que tenemos que dar la mejor respuesta educativa", señalan desde el centro. La muestra recoge los portafolios de los productos más significativos desde el año 2016.
"Este fascinante camino se inicia con el acierto en la elección de la temática, buscando el objetivo de implicar al conjunto de la comunidad educativa con imaginación y creatividad", reivindican desde la escuela. Muchos críos y sus familias acudieron a la inauguración. La exposición podrá visitarse en el hall del centro municipal integrado de El Llano hasta el 30 de abril.
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