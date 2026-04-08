El Foro de Mujeres de El Llano impulsa una conferencia sobre la conquistadora Inés Suárez

De la mano del Foro de Mujeres de El Llano, la conquistadora española Inés Suárez, que tuvo un papel clave en la conquista de Chile, será la protagonista de la jornada mañana jueves en el Centro Municipal Integrado de El Llano.

La cita se enmarca en el ciclo "Mujeres notables" que impulsa la asociación, que esta vez invita a la catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo y Co‑fundó el Seminario Mujeres y Literatura María Socorro Suárez Lafuente a disertar sobre la figura de Inés Suárez.

La conquistadora española, señalan desde el Foro, fue la primera mujer española en llegar a Chile y acompañó a Pedro de Valdivia en la expedición que culminó con la fundación de Santiago de Nueva Extremadura en 1541. "Inés Suárez es recordada como una figura singular en la historia de América: pionera, estratega y una de las pocas mujeres reconocidas en las primeras etapas de la colonización", explican.

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La conferencia está prevista mañana jueves, día 9 de abril, a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.