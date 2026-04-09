El emblemático garaje Sporting y sus surtidores abandonados a pie de calle en Gijón provocan el clamor vecinal

En 2018 el tiempo se paró en el garaje Sporting. En su interior, estrecho y que apenas entraba un mostrador, sigue colgando un calendario laboral que marca diciembre de ese año, mostrando como desde entonces, lo único que ha sufrido es abandono. El edificio hace una década albergaba una gasolinera, una de las más transitadas en la ciudad por su cercanía al centro y el continuo paso de coches que cada día atraviesan la calle Manuel Llaneza, en el límite entre el barrio de El Llano y el de Laviada.

Ahora, del área de repostaje tan solo quedan tres surtidores, dos cubiertos por una lona y un tercero tirado por el suelo y con las tripas de cables y tubos al aire. La acera, sin ser muy estrecha, se ve impedida en medio metro por el hueco que ocupa el abastecedor en ruinas. "Es un desastre", opina Rafael González que desde su piso de la calle Caveda ha observado de primera mano como la mugre ha ido ganando terreno al antiguo garaje.

"Está abandonado por completo. Muy mal, es una vergüenza que llevemos tanto tiempo con esto aquí y no lo quitan", expresa con cierto abatimiento del que lleva casi una década esperando ver por su ventana y encontrarse con el histórico edificio rehabilitado y sin estorbos en la acera. El problema de esta singular construcción reside en que se encuentra recogido dentro del Catálogo Urbanístico de Gijón y con Nivel 2, es decir, con una protección parcial. En caso de reforma, se tendrían que conservar los espacios comunes y se podría hacer uso de la gran puerta del garaje y el rasgado de huecos en la planta baja.

"Se ha dicho de todo sobre el edificio, pero han pasado muchos años desde que se dejó de usar y aquí nadie ha hecho nada", es el claro resumen de González y que comparte Elena Quiteiro. "Pasamos todos los días y siempre lo comentamos, el deterioro es muy notable y no se ve que pongan remedio alguno", afirma junto a Carlos Penedo, que durante más de medio siglo vivió junto a la gasolinera. "Desde hace tiempo debería de estar fuera", expresa con rotundidad Penedo.

"Me extraña que esté en el suelo, pero con lo podrido que se ve, es raro que no hubiese tumbado antes", le comenta Quiteiro, en referencia al surtidor que miraba con algo de temor. "Es peligroso para la gente que pasa", resuelve, mientras lamenta con el gesto que no se hagan mejoras. Con el mismo ceño fruncido y expresando con la cara sus pensamientos sobre los surtidores, Juan Almeida también lamenta la mala imagen que proyecta la zona. "Es patético que tengamos que estar aguantando durante tanto tiempo, no es normal", se queja Almeida.

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"Tienen que obligar a los dueños a actuar. Igual que si dejo el coche mal aparcado, me lo llevan, esto es un peligro", añade el habitual de la zona que supone y confía en que "estén limpios los depósitos" de lo que en su momento fue una de las gasolineras más emblemáticas de la ciudad y en un edificio que busca recuperar sus años de lustre.