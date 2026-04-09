El barrio gijonés de El Llano aprende sobre salud vascular y autocuidado con el cirujano Manuel Vallina
La charla la impulsó la asociación vecinal La Serena
La sede de la asociación La Serena de El Llano acogió esta tarde una charla del cirujano Manuel Javier Vallina-Victorero Vázquez, quien desarrolla las tareas de jefe del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes. Vallina acumula 22 años trabajando en el principal complejo sanitario gijonés.
Durante la conferencia, los vecinos que asistieron a la cita pudieron aprender de la mano del experto sobre salud vascular y autocuidado.
Una de las cuestiones en las que hizo hincapié Vallina fue la importancia de aprender a cuidar la circulación. Asimismo, el experto incidió en algunas claves que pueden resultar útiles para prevenir enfermedades vasculares.
Al término de la charla, los vecinos pudieron resolver sus respectivas dudas a través de los conocimientos de Vallina.
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