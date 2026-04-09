El barrio gijonés de El Llano aprende sobre salud vascular y autocuidado con el cirujano Manuel Vallina

La sede de la asociación La Serena de El Llano acogió esta tarde una charla del cirujano Manuel Javier Vallina-Victorero Vázquez, quien desarrolla las tareas de jefe del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes. Vallina acumula 22 años trabajando en el principal complejo sanitario gijonés.

Durante la conferencia, los vecinos que asistieron a la cita pudieron aprender de la mano del experto sobre salud vascular y autocuidado.

Una de las cuestiones en las que hizo hincapié Vallina fue la importancia de aprender a cuidar la circulación. Asimismo, el experto incidió en algunas claves que pueden resultar útiles para prevenir enfermedades vasculares.

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Al término de la charla, los vecinos pudieron resolver sus respectivas dudas a través de los conocimientos de Vallina.